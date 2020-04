De nouveaux HomePod, iMac et iPad abordables attendus cette année

Malgré les fermetures, les quarantaines et les confinements imposés, il reste du travail à faire pour la majorité des employés du monde entier. Cela est particulièrement vrai pour les produits physiques qui ont une fenêtre limitée pour sortir. C’est plus difficile à faire lorsque vous êtes une entreprise très secrète comme Apple, qui est connue pour garder les choses sous le coude, ou du moins autant qu’elles le peuvent.

Et comme mentionné plus tôt dans la semaine, la pandémie mondiale a forcé Apple à céder du terrain et, ce faisant, a peut-être aussi donné des indices sur ses produits à venir.

Ces dernières semaines, de nombreux emplois se sont avérés réalisables chez nous, malgré les craintes des employeurs. Certes, c’est assez facile lorsque ce travail ne concerne que des fichiers numériques ou du papier tout au plus. En revanche, lorsque le travail implique de tester du matériel ou même des logiciels sur ce matériel, les choses sont un peu plus compliquées.

Apple est connue depuis longtemps pour le secret qu’elle tente d’instaurer autour de son futur, même si les fuites sont de plus en plus fréquentes et précises depuis quelques années. Cependant, en raison des nombreuses restrictions imposées aux voyages et aux entreprises dans le monde entier, la société n’a pas eu d’autre choix que de laisser certains employés emporter leur travail à la maison, y compris certains appareils.

Bloomberg rapporte que certains d’entre eux incluent la gamme d’Apple pour la fin de l’année.

Des produits très attendus

Nous attendons déjà de nouveaux MacBook et de nouveaux iPhone dans la gamme de la société, mais ce ne sont pas les seuls produits qui attendent les fans d’Apple. Il existe également des iPad « non Pro » et plus abordables, ainsi qu’un nouvel iMac.

La grande nouveauté pourrait être une nouvelle HomePod, l’enceinte connectée d’Apple. En retard et plus chère que ses concurrents, l’enceinte d’Apple a connu des débuts difficiles, mais a eu sa part de fans. On n’a pas beaucoup parlé de sa successeure jusqu’à présent.

L’arrivée de ces nouveaux appareils cette année dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle Apple et le reste du monde pourront se remettre de la pandémie liée au aCOVID-19.