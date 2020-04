Microsoft lance une nouvelle version des PowerToys avec des outils plus intégrés

Microsoft a relancé son utilitaire PowerToys l’année dernière en lançant une nouvelle version open source conçue pour améliorer l’expérience de Windows 10. Depuis lors, Microsoft publie régulièrement des mises à jour apportant des corrections de bugs, des améliorations de performances et de nouveaux outils.

Aujourd’hui, Microsoft vient de publier une version mise à jour de PowerToys pour Windows 10, qui comprend cette fois-ci un tas de nouveaux utilitaires que les utilisateurs peuvent essayer sur leurs appareils.

Avant tout, le point fort de cette version est l’ajout d’Image Resizer. Comme son nom l’indique, ce nouvel outil est spécifiquement censé vous permettre de redimensionner rapidement des images sur un appareil Windows 10. Disponible dans PowerToys 0.16, Image Resizer se présente comme une extension de Windows Shell, il suffit donc de sélectionner les images avec lesquelles vous voulez travailler, puis de lancer l’application à partir du menu contextuel.

Il y a deux nouvelles extensions de volet dans cette nouvelle version appelées Markdown Preview et SVG Preview.

Un autre ajout bienvenu est appelé Window Walker, qui est censé servir d’alternative à l’interface classique de commutation des applications Alt + Tab. Window Walker vous permet de passer à une autre application déjà en cours d’exécution sur l’appareil en tapant simplement son nom dans une boîte de recherche. Ainsi, si vous travaillez avec une poignée d’applications en même temps, il peut être plus facile de taper simplement un nom plutôt que d’utiliser Alt + Tab pour trouver la vignette.

Des outils très utiles

Fancy Zones bénéficie également de nombreuses améliorations, dont une interface simplifiée avec une fonction de remplacement à chaud et de clignotement de la mise en page à distance. Ceci était nécessaire, car Fancy Zones offre désormais une meilleure prise en charge des multiples moniteurs, puisque le Fancy Zones fonctionne désormais entre les moniteurs.

« Notre mantra pour la version 0.16 était d’ajouter de nouvelles fonctionnalités tout en mettant l’accent sur la qualité et la stabilité. Nous travaillons à la mise à jour automatique de PowerToys et nous avons un bon plan pour y parvenir. Nous voulons remercier de manière proactive la communauté pour avoir rapidement identifié quelques bugs dans la version 0.15 et nous avoir permis de publier rapidement les versions 0.15.1 et 0.15.2 », déclare Microsoft.

Vous pouvez télécharger la dernière version de PowerToys sur la page GitHub de Microsoft pour le projet.