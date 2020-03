En période de confinement, Apple a dû envoyer ses futurs produits chez ses employés

Avec toute l’incertitude quant au moment où la pandémie du COVID-19 prendra fin, Apple a récemment été plus disposé à laisser les produits en phase de prototype à quitter son campus pour être développés au domicile de ses employés. C’est ce qu’a déclaré Mark Gurman de Bloomberg, qui a expliqué aujourd’hui comment Apple s’est adaptée à la culture du travail à domicile qui est désormais la norme dans les grandes entreprises technologiques et dans d’innombrables autres entreprises dans le monde.

Apple est connue pour maintenir un secret absolu sur les matériels et les logiciels non publiés, et Bloomberg précise que les employés doivent gravir les échelons de la hiérarchie pour obtenir l’autorisation de rapporter chez eux un appareil en usage dans l’entreprise. Un vice-président doit donner son accord et la liste des employés en possession de futurs produits est régulièrement revue par les plus hauts dirigeants de l’entreprise.

Selon le rapport, Apple travaille actuellement sur « de nouvelles versions de l’enceinte HomePod, de l’Apple TV, du MacBook Pro, des iPad abordables, de l’Apple Watch et de l’iMac pour la fin de l’année ». Et la société serait en bonne voie pour le lancement habituel de ses prochains iPhone à l’automne.

Ce sont des jours cruciaux si l’on veut que tous ces appareils atteignent leurs objectifs de lancement. Bloomberg a noté que « pour certains travaux qui nécessitent un développement pratique, certains ingénieurs en matériel de la Silicon Valley sont autorisés à entrer au bureau ».

Les prochaines versions logicielles sont également en cours de développement, et Apple est tout aussi rigoureuse en ce qui concerne le suivi des personnes ayant un accès à domicile à iOS 14, à la prochaine version de macOS et à d’autres projets. Selon Bloomberg, ces versions se dérouleraient selon le calendrier prévu, malgré les « difficultés de travail à domicile » et les « distractions » citées par certains ingénieurs en logiciel d’Apple.

Au petit soin de ses employés

Au début de ce mois, Apple a annoncé ses premiers nouveaux produits depuis la pandémie COVID-19 — un MacBook Air et un iPad Pro mis à jour — et ces appareils sont maintenant expédiés au grand public, même si les boutiques physiques sont fermées.

Apple a proposé de couvrir les frais du télétravail (bureaux, écrans d’ordinateur, etc.) à mesure que la quarantaine s’allonge, selon le rapport de Bloomberg, et a lancé un concours qui permet aux employés de mettre en valeur leur espace de travail.