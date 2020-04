Rédacteur Microsoft (Editor) doté de fonctionnalités permettant d’améliorer la rédaction

Microsoft vient d’annoncer Rédacteur Microsoft (Editor), un nouvel outil d’orthographe et de grammaire disponible dans le cadre du nouveau Microsoft 365 et qui peut également être utilisé dans les navigateurs fonctionnant avec Chromium.

Microsoft propose déjà des outils de grammaire de pointe dans Microsoft Office, mais la société élargit encore son offre avec un outil qui apporte toute la magie au navigateur.

Les utilisateurs de Google Chrome, Microsoft Edge et d’autres navigateurs basés sur Chromium pourront installer l’extension à partir du Chrome Web Store et bénéficier de fonctionnalités telles qu’un vocabulaire alternatif, la ponctuation, ainsi que des recommandations sur la manière d’améliorer la clarté des phrases.

Des fonctionnalités analogues sont déjà disponibles dans Grammarly, il est donc très clair que Rédacteur Microsoft, dont le déploiement devrait être achevé d’ici la fin avril, est spécifiquement censé être proposé comme un produit concurrent.

« Avec la sortie de l’extension de navigateur autonome de Microsoft Editor, Editor se déplace désormais avec vous sur le Web pour que vous puissiez facilement écrire un contenu clair et précis où vous le souhaitez. Que vous publiiez de manière informelle sur Facebook ou LinkedIn ou que vous écriviez en profondeur pour un site comme Medium, vous pouvez créer en toute confiance sachant que Editor signalera les mots mal orthographiés et les erreurs grammaticales », explique Microsoft.

« Comme pour les autres sites où Editor est disponible, votre abonnement à Microsoft 365 vous donnera accès à des recommandations avancées sur le style, la clarté, le langage inclusif, et bien plus encore, dans plus de 20 langues. L’extension Microsoft Editor sera disponible dans les boutiques en ligne Google Chrome et Microsoft Edge dans les prochaines semaines. Dès que l’extension sera disponible, installez-la et commencez à l’utiliser ».

Une utilisation très simple

L’utilisation de Rédacteur Microsoft est simple. Une fois téléchargé, vous vous connectez à votre compte Microsoft et obtenez des fonctionnalités gratuites ou premium selon votre compte. Vous pouvez changer les paramètres pour vérifier l’orthographe, la grammaire et suggérer des améliorations. Vous pouvez également exclure des sites de Microsoft Editor. L’affichage des synonymes pour les suggestions d’orthographe est désactivé par défaut, mais vous pouvez cocher une case pour l’activer. Vous pouvez également sélectionner si vous souhaitez que Microsoft utilise les données de votre utilisation du service pour améliorer les produits Microsoft.

Rédacteur Microsoft sera disponible dans plus de 20 langues, dont le français, l’espagnol et l’allemand. Microsoft propose également l’éditeur dans Word pour le Web, Outlook et Outlook pour le Web.