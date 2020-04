Duolingo lance une application iOS pour apprendre à lire l’anglais aux jeunes enfants

Duolingo, l’entreprise qui enseigne aux gens à parler des langues étrangères depuis des années, vient de faire une annonce surprise: elle a une nouvelle application. Aujourd’hui, Duolingo vient de lancer une nouvelle application iOS conçue pour apprendre aux jeunes enfants à lire en anglais. L’application, intitulée Duolingo ABC, utilise de courtes leçons conçues pour aider à enseigner l’alphabet, la phonétique et les mots de la vue aux enfants âgés de 3 à 6 ans.

À l’origine, la société avait prévu de dévoiler cette application plus tard dans l’année, mais en raison de la pandémie du COVID-19, elle a décidé de la lancer tôt pour aider les parents qui sont à la maison pour faire l’école à leurs enfants.

Alors que les enfants sont confinés chez eux en raison du coronavirus, les enseignants donnent leurs cours sur Internet à l’aide de vidéos en streaming et de sessions de chat, mais les parents doivent combler le vide, en veillant à ce que leurs enfants reçoivent toujours une éducation. Un grand nombre d’applications mobiles et de plateformes d’apprentissage en ligne y ont contribué, notamment des services populaires comme la Khan Academy et d’autres plateformes pour les études supérieures. La nouvelle application de Duolingo cherche donc à attirer les parents.

L’entreprise affirme que Duolingo ABC compte plus de 300 leçons. Les enfants devront effectuer des tâches comme épeler un mot donné à partir d’un mélange de lettres, tracer le contour d’une lettre majuscule ou minuscule, retrouver leur nom, toucher des objets qui commencent par une certaine lettre et toucher un mot spécifique dans une phrase.

Vous pouvez vous faire une idée de ce à quoi ressemblent certains de ces jeux dans les captures d’écran de la galerie ci-dessous :

Lors de son lancement, Duolingo ABC sera disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour l’instant, il ne sera disponible que pour iOS, mais la société affirme qu’elle prévoit de sortir une version Android dans le futur. Duolingo ABC sera gratuit et ne fera l’objet d’aucune publicité ni d’aucun achat dans l’application, indique la société.

Surprise! Today we’re launching Duolingo ABC, a new app to teach children ages 3-6 how to read! Featuring 300+ fun, bite-sized lessons teaching fundamental reading and writing skills.

Get it on iOS in the US, UK, Ireland, Canada, Australia & New Zealand: https://t.co/SYrfWeIaQd pic.twitter.com/imd8YqBEzR

— Duolingo (@duolingo) March 26, 2020