Call of Duty : Modern Warfare 2 Campagne Remasterisée disponible sur PS4

Alors que les rumeurs de remasterisation de Call of Duty : Modern Warfare 2 s’intensifiaient, celles-ci se sont avérées exactes, le jeu étant désormais officiellement disponible au téléchargement sur le réseau PlayStation. Bien que le jeu ne soit pour l’instant disponible que sur PS4, Call of Duty : Modern Warfare 2 Campagne Remasterisée arrivera également sur PC et Xbox One le 30 avril.

Le hic ? Ce n’est pas l’intégralité de Modern Warfare 2 que vous auriez pu jouer il y a dix ans. Comme le suggère la partie « Campagne » du nom, cela ne couvre que la campagne solo, en laissant de côté les fonctionnalités multijoueurs et même les opérations spéciales. Bien sûr, certains fans de Modern Warfare vont bouder. Heureusement, cela signifie l’inclusion de missions classiques telles que « Cliffhanger », « Takedown » et le très controversé « No Russian ».

Bien entendu, les amateurs de multijoueurs n’ont pas été laissés pour compte : ceux qui achètent le jeu recevront également le pack « Ghost Underwater Demo Team Classique » pour une utilisation immédiate avec l’actuel jeu Call of Duty : Modern Warfare et le mode gratuit (et autonome) de Battle Royale, Call of Duty : Warzone, récemment sorti.

« La campagne de Modern Warfare 2 était incroyable. Nous nous souvenons tous de la formidable impression que cette aventure nous a laissée. Cette campagne a été très spéciale à nos yeux et nous remercions Infinity Ward d’avoir créé une expérience aussi incroyable », a déclaré Thomas Wilson, co-studio head chez Beenox. « Restaurer et remastériser cette campagne pour une nouvelle génération de joueurs a été un véritable plaisir pour notre équipe. Nous voulions nous assurer que les sentiments et la puissance de l’histoire étaient correctement retranscrits avec des visuels haute définition complets et une qualité audio de dernier cri ».

Comme on pouvait s’y attendre, la remasterisation est dotée d’un certain nombre d’améliorations visuelles, telles que la prise en charge du mode HDR et des résolutions allant jusqu’à 4K sur les consoles, tandis que la version PC sera entièrement optimisée, offrant des fréquences d’images non plafonnées et une prise en charge des écrans ultra-larges.

25 euros

L’offre comprend l’Opérateur Ghost et son apparence classique UDT, deux plans d’armes, un porte-bonheur d’arme, une nouvelle exécution, une réplique, une carte de visite animée, un emblème et deux passages de niveaux du Passe de Combat.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campagne Remasterisée est proposé au prix de 24,99 euros. Une bonne nouvelle en période de confinement non ?