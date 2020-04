Le Fitbit Charge 4 se dote d’un GPS et d’autres fonctionnalités d’activité

Le premier wearable de Fitbit après l’annonce par Google de son intention d’acheter la société à l’automne dernier ressemble… à tous les autres bracelets Fitbit qui l’ont précédé. Fitbit a officiellement révélé le nouveau bracelet d’activité Charge 4, et comme prévu, il s’agit d’une nouvelle technologie cachée dans un traditionnel wearable. Bien qu’il puisse ressembler à l’ancienne génération du Charge, la nouvelle version ajoute un GPS embarqué ainsi que d’autres capteurs, et introduit une fonction de minutes en zone active qui promet de mieux suivre votre santé.

La fonction « Minutes en zone active » repose sur le principe que l’activité ne se limite pas à un simple comptage de pas et qu’elle varie d’une personne à l’autre. Elle commence par le suivi de la fréquence cardiaque, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de déterminer une mesure personnalisée de la fréquence cardiaque au repos, puis de suivre l’effort d’exercice sur tout ce qui l’augmente. De cette façon, alors que d’autres bracelets d’activité ne considèrent pas votre séance de yoga comme un exercice, le Charge 4 peut dire si elle vous aide réellement à brûler les graisses.

Un crédit sera accordé pour chaque minute d’activité modérée dans la zone de combustion des graisses, ainsi que le double du crédit pour une activité plus vigoureuse dans les zones cardio et de pointe. Le Charge 4 alertera le porteur lorsqu’il passera d’une zone à l’autre.

Grâce au GPS intégré, il est désormais possible de suivre la position des personnes qui courent, marchent ou pratiquent d’autres activités de plein air, sans avoir à emporter leur smartphone. Fitbit a ajouté sept nouveaux modes d’exercice compatibles avec le GPS, et ils se synchronisent tous sur une carte de l’application Fitbit qui indique non seulement votre itinéraire, mais aussi l’endroit où l’intensité de l’entraînement a changé.

Malgré le GPS intégré, Fitbit indique que vous pouvez encore obtenir jusqu’à 7 jours d’autonomie, bien que cela tombe à 5 heures avec une utilisation continue du GPS.

À partir de 150 euros

En outre, il y a le suivi du sommeil et un capteur SpO2. Ce dernier promet de donner une estimation de la variabilité du niveau d’oxygène dans le sang pendant le sommeil. Il sera également possible de régler des alarmes et d’activer le mode sommeil à partir du Charge 4 lui-même.

La prise en charge de Spotify Connect & Control permet de contrôler la lecture — y compris la lecture aléatoire, le saut de piste et les chansons que vous aimez — à partir du poignet. Il y a également des notifications pour votre smartphone jumelé, et si vous avez un smartphone Android, vous pouvez aussi utiliser les réponses rapides. Fitbit Pay est également pris en charge et, si vous êtes abonné à Fitbit Premium, le Charge 4 s’intégrera sans surprise à cet outil de fitness.

Le Fitbit Charge 4 est disponible en précommande aujourd’hui et sera expédié à partir du 15 avril. Il sera proposé au prix de 149,95 euros dans les coloris noir, bois de rose et bleu tempête. Il y aura également une édition spéciale du Charge 4, au prix de 169,95 euros, avec un bracelet tissé granit réfléchissant et un boîtier noir. Fitbit aura une variété de bracelets — y compris réfléchissants, en silicone et en cuir — à partir de 29,95 euros.