Microsoft commence à tester une nouvelle interface de tablette pour les PC convertibles

Windows 10 possède deux interfaces utilisateur intégrées — une interface utilisateur de bureau et une expérience de tablette. Si vous utilisez un PC convertible avec un clavier détachable ou une charnière à 360 degrés, le système d’exploitation vous demandera si vous souhaitez passer de l’une à l’autre lorsque vous passerez du mode ordinateur portable au mode tablette et inversement.

Mais que faire si vous souhaitez une interface utilisateur conviviale, mais pas radicalement différente de celle du PC de bureau ? Et bien, vous serez heureux d’apprendre que Microsoft y travaille. En effet, la build 19592 de Windows 10 déployée pour les membres du programme Windows Insider inscrits au canal « Rapide », et l’une des plus grandes nouveautés est une nouvelle expérience sur tablette.

En bref, la nouvelle interface utilisateur de Windows 10 pour la « posture de la tablette » est conçue pour offrir une expérience analogue à celle d’un ordinateur de bureau, mais avec un design plus convivial.

Par exemple, les icônes de la barre des tâches sont plus espacées. La boîte de recherche se plie pour devenir une icône, ce qui lui permet de prendre moins de place. Il y a plus d’espace entre les éléments dans l’Explorateur de fichiers, pour les rendre plus faciles à toucher du bout du doigt sans toucher accidentellement le mauvais élément. Et lorsque vous touchez un champ de saisie de texte, le clavier à l’écran devrait apparaître.

Microsoft indique que certaines options de la tablette dans l’application « Paramètres » de Windows 10 ont également été mises à jour.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft tente d’affiner son expérience de la tablette de cette manière — la société note que les versions 18970 à 19 013 de Windows 20H1 pour les Insiders avaient un design expérimental analogue. Mais, la société l’a retiré des récentes versions pour travailler dessus, et ainsi apporter une expérience plus optimisée.

Idéal pour les PC convertibles

Parmi les autres changements apportés aux versions les plus récentes de Windows 10, on peut citer l’amélioration de la recherche Windows qui devrait réduire l’utilisation des ressources système lorsque vous les utilisez probablement pour d’autres choses, et un certain nombre de corrections de bugs. Vous pouvez trouver des détails dans l’annonce de Microsoft.

