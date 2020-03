Le lancement de la série OnePlus 8 aura lieu en ligne le 14 avril

Les fans de OnePlus savent enfin quand le nouveau OnePlus 8 sera révélé aux yeux de tous. L’entreprise technologique chinoise vient d’annoncer qu’elle présentera ce nouveau fleuron, qu’elle nomme comme la série OnePlus 8, le 14 avril. Comme on pouvait s’en douter, l’événement sera retransmis en direct aux fans du monde entier.

OnePlus est célèbre pour ses énormes événements qui voient généralement les fans arriver du monde entier pour voir ce qui les attend. Cependant, comme toutes les entreprises technologiques, OnePlus a dû changer un peu les choses en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et des problèmes de voyage et de distanciation sociale.

Même s’il n’y aura pas les habituelles foules acclamant les annonces, OnePlus se vante que cet appareil de nouvelle génération sera l’un des plus puissants à ce jour et disposera de capacités 5G complètes permettant aux utilisateurs d’accéder à des débits de données super rapides.

« Avec la série OnePlus 8, nous sommes fiers de présenter la gamme de smartphones la plus belle et la plus puissante que nous ayons conçue grâce à la vitesse de la 5G, des écrans à haut taux de rafraîchissement et une performance à l’image de OnePlus. La série OnePlus 8 apportera une expérience véritablement dépourvue de compromis à tous nos utilisateurs, qui n’attendent de nous que le meilleur sur nos smartphones. » explique Pete Lau, CEO et fondateur de OnePlus.

« Il n’y a pas de détail trop petit. OnePlus aspire à fournir la meilleure expérience utilisateur sur tous ses produits ».

De grosses annonces

Nous nous attendons à ce que le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro soient lancés, ainsi qu’un appareil plus abordable qui s’appelait auparavant le OnePlus 8 Lite — mais qui pourrait être lancé sous le nom OnePlus Z. Les fleurons devraient disposer du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, tandis que l’appareil abordable serait alimenté par le MediaTek Dimensity 1000 — qui intègre la 5G. Le haut de gamme, le OnePlus 8 Pro, introduirait une étanchéité IP68 — une première pour OnePlus — ainsi que la charge sans fil.

Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez suivre le lancement le 14 avril prochain à 17 h (heure française) en live sur le site de OnePlus et sur YouTube.