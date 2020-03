Plus de la moitié des utilisateurs de Windows 10 n’utilisent pas la dernière version

La dernière version de Windows 10 n’est pas non plus la plus utilisée, car près de la moitié des personnes qui ont effectué une mise à niveau vers le système d’exploitation de Microsoft utilisent encore une version datant d’un an.

Les statistiques fournies par AdDuplex montrent que la version numéro un de Windows 10 est actuellement la mise à jour May 2019 Update, ou version 1903, qui équipe 50,7 % de tous les PC Windows 10.

La mise à jour November 2019 Update, ou version 1909, s’améliore chaque mois, mais ne signifie pas nécessairement qu’elle peut prendre le relais de la version 1903 avant la sortie d’une nouvelle version. Microsoft devrait pousser la version 2004 de Windows 10 au printemps de cette année, très probablement en avril ou mai. Et étant donné la différence entre les deux dernières mises à jour, il est fort probable qu’il faille plus de temps pour la déloger de son piédestal.

« La mise à jour de November 2019 Update a progressé à un rythme soutenu au cours des derniers mois », explique AdDuplex.

« Un fait intéressant est que l’utilisation de toutes les anciennes versions de Windows 10 a un peu augmenté depuis le mois dernier. Cela est probablement dû au fait que les personnes qui s’isolent utilisent des PC qui n’ont pas été mis à jour ».

Anciennes versions de Windows 10

Et bien sûr, il y en a beaucoup qui restent avec des versions encore plus anciennes de Windows 10. Par exemple, pas moins de 11,4 % de tous les appareils Windows 10 fonctionnent encore sous Windows 10 October 2018 Update, ou version 1809. Il est à noter que la version 1809 de Windows 10 a été considérée comme la plus boguée de toutes les versions, Microsoft l’ayant retirée quelques jours seulement après le lancement initial en raison d’un bug pouvant entraîner une perte de données.

Au total, 5,5 % des appareils sont alimentés par Windows 10 April 2018 Update, ou version 1803, selon AdDuplex, tandis que Windows 10 Creators Update et les versions plus anciennes fonctionnent actuellement sur 2,2 % de tous les ordinateurs Windows 10.