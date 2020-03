Les spécifications et les images de la Galaxy Tab S6 Lite ont filtré

Samsung n’est pas trop bavarde sur ses tablettes en dehors de la famille Galaxy Tab S, mais il y a des moments où même celles-ci ne reçoivent pas assez d’attention. La Galaxy Tab S5e, par exemple, n’a pas fait l’objet d’autant de publicité malgré le « S » dans sa dénomination. La Galaxy Tab S6 Lite pourrait connaître le même sort, car elle est censée être une offre de milieu de gamme.

Heureusement, les fuites font plus qu’il n’en faut pour assouvir notre curiosité jusqu’à ce que le communiqué de presse, quelque peu silencieux, sorte.

Certaines des caractéristiques de la Galaxy Tab S6 Lite ont déjà fait l’objet de fuites, en particulier son processeur Exynos 9611. Ce processeur octa-core alimente des smartphones comme le Galaxy A51 et le plus récent Galaxy Xcover Pro et son équivalent Qualcomm est le Snapdragon 710 ou plus récent. En comparaison, la Galaxy Tab S6 de l’année dernière fonctionnait avec la puce Snapdragon 855 de Qualcomm.

WinFuture complète avec le reste des spécifications, dont un écran LCD de 10,4 pouces, et non pas LED, avec une résolution de 2 000 × 1 200 pixels. La mémoire vive sera de 4 Go et la capacité de stockage de 64 Go, bien qu’il puisse y avoir des modèles avec 128 Go à la place. En outre, il y a un emplacement pour une carte micro SD, et on retrouve une batterie d’une capacité de 7 040 mAh sous le capot.

En ce qui concerne les capteurs photo, on retrouve une caméra frontale de 5 mégapixels et une caméra arrière de 8 mégapixels — qui ne seront pas très utiles sur une tablette. La Galaxy Tab S6 Lite est censée, sans surprise, exécuter Android 10 et être livré avec un stylet S Pen, comme cela avait été dit précédemment. Elle aurait également un boîtier en aluminium et une épaisseur de 7 mm et un poids de 467 g.

Juste une tablette abordable dotée du stylet

Cela signifie que le design et les performances de la Galaxy Tab S6 Lite ne seront certainement pas spectaculaires, mais ce n’est pas du tout le but. Plutôt que de se battre avec la gamme d’iPad Pro, ce sera son rival abordable, qui mettra la puissance d’Android 10 et du S Pen à la portée de plus de gens. La Galaxy Tab S6 Lite est susceptible de se vendre entre 350 et 400 euros.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce de Samsung, qui ne sera pas aussi grandiose qu’aucun de ses appareils les plus connus. Si la Galaxy Tab S5e de l’année dernière est un indicateur, nous pourrions voir le communiqué dans quelques semaines.