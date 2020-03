Google Podcasts présente un nouveau design et arrive sur iOS

Google commence à prendre son application Podcasts un peu plus au sérieux. L’entreprise déploie un design plus avancé de Google Podcasts pour les utilisateurs d’Android et lance l’application sur iOS pour la première fois (avec également le nouveau design), comme le souligne Engadget. Cette initiative permet à Google Podcasts de mieux concurrencer les fournisseurs de podcasts plus établis comme Apple, Overcast ou Spotify.

Le nouveau design ajoute de nombreuses fonctionnalités à Google Podcasts, centrées sur la nouvelle interface à trois onglets – Accueil, Explorer et Activité. L’écran d’accueil principal se concentre désormais sur les podcasts auxquelles vous êtes déjà abonné, offrant un flux déroulant de nouveaux épisodes avec des liens rapides pour télécharger, lire ou mettre en file d’attente directement depuis la page d’accueil.

Les fonctions de découverte et de recommandation ont été réparties dans un nouvel onglet appelé “Explorer”, tandis qu’un troisième flux “Activité” vous permet de visualiser et de gérer votre file d’attente de lecture actuelle, l’historique des écoutes, les téléchargements et les abonnements.

Il existe également une fonction qui permet de télécharger automatiquement les nouveaux épisodes d’une série dès sa sortie, ainsi qu’une fonction de notification de la disponibilité des nouveaux épisodes, une fonction essentielle que d’autres applications proposent depuis des années.

Recommandations

L’accent mis sur la recommandation algorithmique est une avancée particulièrement importante pour Google, étant donné que c’est l’un des principaux avantages de Spotify (grâce à sa liste de lecture Your Daily Podcast, qui vise à reproduire le succès de la populaire liste de lecture de recommandations “Découverte de la semaine” de la société avec des podcasts ainsi que d’autres recommandations algorithmiques). Cela dit, s’il y a une chose pour laquelle Google est doué, c’est bien la compilation d’une énorme quantité de données sur ses utilisateurs pour leur recommander de nouvelles choses.

Ce n’est pas seulement Android et iOS qui profitent de la mise à jour ; Google réorganise également Google Podcasts sur le Web avec la prise en charge des abonnements, permettant aux utilisateurs de synchroniser la progression de l’écoute sur les différents appareils. Google dispose ainsi d’une plateforme de bureau viable pour concurrencer des sociétés comme Apple et Spotify, qui offrent des fonctions de synchronisation analogues dans leurs propres applications natives.

Le nouveau Google Podcasts est désormais disponible sur iOS et sur le Web, et la mise à jour Android devrait être lancée cette semaine.