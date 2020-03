Xiaomi Redmi lance un Smart Display et une massive télévision connectée

Hier, ce fut un grand jour pour Xiaomi. En plus d’annoncer le Redmi K30 Pro et le K30 Pro Zoom, la société a également annoncé un nouveau smart display (enceinte connectée dotée d’un écran) et une nouvelle télévision.

Les détails sur la télévision et le smart display ne sont pas aussi facilement accessibles que pour les deux smartphones, mais Xiaomi a donné un peu de détails sur chaque appareil. En fait, dans le cas du smart display, il n’y a aucune garantie qu’il sera fabriqué.

En effet, Xiaomi prévoit de mener une campagne de financement participatif pour l’appareil, officiellement lancé comme le Redmi Smart Display 8″. Selon Xiaomi, le Redmi Smart Display aura un écran tactile de 8 pouces (comme son nom l’indique) qui offre un angle de vision de 178 degrés.

En tant que smart display, il est également équipé d’une caméra frontale pour les appels vidéo, et Xiaomi a mis en place son assistant intelligent XiaoAi de troisième génération, ce qui signifie qu’il peut servir de hub pour les appareils connectés.

La campagne de financement du Redmi Smart Display par le public doit être lancée par les chaînes officielles de Xiaomi en Chine à partir du 27 mars, avec un prix de vente au détail prévu de 349 RMB (environ 45 euros).

Un téléviseur aux dimensions assez folles

Ensuite, nous avons la Redmi Smart TV Max, dont l’écran affiche une impressionnante taille de 98 pouces. Dans son annonce, Xiaomi se vante que le téléviseur « dépasse la taille d’un lit simple », ce qui est une façon intéressante de l’encadrer, mais quoi qu’il en soit, le téléviseur sera capable de produire une résolution 4K et de supporter jusqu’à 8 5 % du spectre de couleurs NTSC.

Tout comme le smart display, le téléviseur est également équipé de l’assistant XiaoAi, ce qui permet de le contrôler par le biais de divers dispositifs IoT et de fournir « un contenu personnalisé en apprenant les habitudes des utilisateurs grâce à la technologie d’IA ». Contrairement au smart display, il ne passera pas par la case de financement participatif, puisque la TV sera lancée en Chine continentale le 6 avril pour 19 999 RMB (2 599 euros).