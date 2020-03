Voici toutes les spécifications des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

Nous sommes à moins d’un mois de la date prévue pour le lancement de la série de smartphones OnePlus 8. En ce début de semaine, nous avons vu Ishan Agarwal, une source relativement fiable, publier les prétendues fiches techniques des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Si les fiches techniques elles-mêmes sont clairement non officielles, elles semblent suffisamment réalistes pour qu’on puisse s’y fier. Cependant, ne considérez pas encore celles-ci comme des acquis, et que les caractéristiques des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ressembleront bien à celles ci-dessous.

Voir le tweet original ci-dessous pour tous les détails.

Exclusive : They’re coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78″ 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I’m so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J —Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020

Commençons par les spécifications du OnePlus 8. Dans l’ensemble, il n’y a pas beaucoup de différences par rapport au OnePlus 7T, le plus récent appareil non « Pro » de la marque. Il y a le bloc de caméra à triple objectif, les mêmes configurations de stockage, le même écran OLED d’une résolution full HD+ avec le même taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les seules nouveautés sont une batterie d’une plus grande capacité, le nouveau processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, et une variante avec 12 Go de RAM. Oh, et une couleur verte aussi, ce qui est un changement agréable.

Un OnePlus 8 Pro un peu plus excitant

Les spécifications du OnePlus 8 Pro sont un peu plus excitantes. Les deux plus grands changements sont l’introduction d’une classification IP ainsi que la charge sans fil standard et la charge sans fil inversée. On peut également constater une augmentation de la capacité de la batterie, un objectif de caméra supplémentaire et un écran d’une résolution Quadd HD+ capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les fans de OnePlus réclament depuis des années la recharge sans fil et la classification IP, et les rumeurs ci-dessus feront sans doute le bonheur de beaucoup de gens. Une fois de plus, les spécifications des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ci-dessus sont des rumeurs, alors prenez-les comme telles. Mais si elles s’avèrent exactes, elles pourraient vous faire envie.

Habituellement lancé en mai, des rumeurs prétendent également que OnePlus envisage un lancement plus tôt le mois prochain.