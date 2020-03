Microsoft prolonge de 6 mois la prise en charge de Windows 10 version 1709

Près de 400 000 cas de COVID-19 ont été signalés dans le monde à ce jour, et près de 20 000 personnes sont décédées. De nombreux gouvernements dans le monde réagissent en ordonnant aux entreprises de fermer, et aux gens de rester chez eux autant que possible. Et, c’est ce qui pousse les entreprises technologiques à prendre des mesures inhabituelles.

Évidemment, les mesures liées au COVID-19 ont rendu les logiciels encore plus critiques pour la vie des gens. S’assurer qu’ils ont accès à des versions stables et sécurisées des applications les plus utilisées, comme les navigateurs Web ou, plus important encore, aux systèmes d’exploitation, est encore plus crucial pendant cette période.

Netflix, Amazon et YouTube ont convenu de réduire les débits de leurs services de diffusion vidéo en Europe afin de réduire la congestion du réseau. Et, Microsoft a annoncé qu’elle prolongeait de 6 mois la durée de vie de Windows 10 version 1709 (Fall Creators Update), en tout cas pour les entreprises et les établissements d’enseignement. La prise en charge de la version Home a déjà pris fin il y a quelques mois.

Contrairement aux précédentes versions de Windows, qui étaient mises à jour périodiquement avec des Service Packs et finalement remplacées par une nouvelle version de Windows, vous n’êtes pas sans savoir que Windows 10 a un calendrier de publication plus régulier, avec deux mises à jour importantes publiées chaque année. Le problème est que les mises à jour Windows ont toujours été problématiques et ne se sont jamais déroulées sans heurts pour tout le monde. Tenter de faire ces mises à jour au cours de cette période critique semble être à double tranchant, il est donc logique que Microsoft n’applique pas son ancienne politique.

Par peur ou par manque de temps, si vous ne voulez pas faire de mise à jour deux fois par an, vous pouvez retarder la mise à jour pendant un certain temps. Microsoft continue à prendre en charge les anciennes versions de Windows 10 pendant 18 mois pour les consommateurs, et 30 mois pour les entreprises et les établissements d’enseignement qui souhaitent être un peu plus prudents dans leur calendrier de mise à jour.

Pas le moment idéal pour migrer

La prise en charge de Windows 10 version 1709 Enterprise, Education, et les éditions IoT Enterprise devaient prendre fin en avril. Mais à un moment où la pandémie de coronavirus, alias COVID-19, continue de se propager et où de nombreuses personnes doivent travailler à distance, voire pas du tout, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour forcer les gens à mettre à jour un système d’exploitation ou risquer de perdre l’assistance.

C’est pourquoi la société propose six mois supplémentaires de mises à jour de sécurité. Le nouveau calendrier pour la version 1709 de Windows 10 se présente donc comme suit :

17 octobre 2017 — version initiale

9 avril 2019 — fin du support pour les éditions Home et Pro

13 octobre 2020 — nouvelle fin de service pour les éditions Enterprise et Education