Half-Life: Alyx arrive aujourd’hui sur Steam VR

Half-Life: Alyx n’est pas Half-Life 3, mais c’est un nouveau jeu de la saga Half-Life. Il s’agit d’un nouveau jeu de Valve, qui est disponible dès aujourd’hui. Les utilisateurs trouveront le jeu disponible dès la publication de cet article. En d’autres termes — si vous lisez ceci, il y a un tout nouveau jeu Half-Life disponible sur Steam.

Valve n’est pas Ubisoft. La société n’a aucun intérêt à produire des suites de sa vénérée série juste pour le plaisir. Au lieu de cela, elle doit pouvoir changer le paysage ou dire quelque chose pour justifier un nouveau projet — et Half-Life : Alyx est le fruit de cette ambition.

Vous trouverez ci-dessus la bande Half-Life : Alyx. Ce jeu a été révélé comme une préquelle au populaire jeu Half-Life 2, et il était initialement prévu pour une sortie en mars. Si ce n’est pas un choc de trouver un jeu de grande marque retardé à ce moment de l’histoire, ce n’est tout simplement pas le cas de Half-Life : Alyx. Sa sortie était prévue pour la fin mars, et il arrive donc à temps.

Half-Life: Alyx a un univers dans le royaume de Half-Life 2, qui se déroule juste avant les événements de Half-Life 2. Ce jeu partage « les personnages et les éléments de l’histoire ». Ci-dessous, vous trouverez quelques vidéos de gameplay publiées par Valve au début de l’année. Ce jeu peut paraître un peu différent de ce que vous voyez ici — surtout si l’on considère la plateforme. Mais l’idée est là.

Avant ce jeu, Valve a sorti Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 : Episode 1, et Half-Life 2 : Episode 2. Ce jeu n’est pas comme les précédents jeux Half-Life dans la mesure où il se déroule uniquement dans un univers de réalité virtuelle.

Configuration minimale

Si vous souhaitez jouer à ce jeu, vous aurez besoin de Windows 10 comme système d’exploitation, au minimum 12 Go de mémoire vive (RAM), d’un processeur i5-7500 ou Ryzen 5 160 et enfin d’un GPU GTX 1060/RX 580 avec 6 Go de VRAM.

Selon Valve, c’est essentiellement un jeu aussi long que Half-Life 2. À une époque où nous sommes tous confinés pour un avenir incertain dans la vraie vie, c’est une bonne nouvelle que de se plonger dans la réalité virtuelle. Encore faut-il avoir le matériel pour.