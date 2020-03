Google suspend temporairement les versions de Chrome et de Chrome OS

Alors que les entreprises réduisent leurs services ou cessent complètement leurs activités face à l’épidémie de coronavirus, Google a apparemment commencé à prendre des décisions difficiles également. En effet, Google met son habituel calendrier de diffusion de Chrome en attente en raison de la pandémie du coronavirus.

En général, la société publie de nouvelles versions de Chrome OS et du navigateur Web Chrome toutes les six semaines. Mais, l’entreprise déclare qu’elle « met en pause les prochaines versions de Chrome et de Chrome OS pendant un certain temps en raison de l’ajustement des horaires de travail à ce jour ».

En d’autres termes, comme de nombreux employés travaillent à domicile, sur d’autres projets ou sont touchés par les efforts internationaux visant à ralentir la propagation du coronavirus, alias COVID-19, Google n’a peut-être pas les ressources nécessaires pour diffuser des versions stables aussi rapidement que d’habitude.

ZDNet note que l’annonce de Google est publiée un jour après la sortie prévue de Chrome 81, qui n’a jamais vu le jour. Plutôt que de sortir une version de Chrome 81 potentiellement buggée, la société a décidé de s’en tenir à Chrome 80, plus stable, pour l’instant.

Mais cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de mises à jour du tout. En effet, Google va lancer des mises à jour de sécurité mineures sous forme de correctifs pour Chrome 80. Il se peut donc que le numéro de version ne change pas, mais les améliorations de sécurité qui avaient été prévues pour la prochaine version du navigateur et du système d’exploitation seront désormais disponibles pour la branche actuelle. Les utilisateurs de Chrome sont invités à garder un œil sur le blog des versions de Chrome pour en savoir plus.

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned. — Chrome Developers (@ChromiumDev) March 18, 2020

Le COVID-19 en cause

Quand Chrome 81 sera disponible, la version devrait inclure de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge du Web NFC et de nouvelles capacités de réalité augmentée WebXR. Pour l’instant, vous pouvez essayer ces nouveautés en passant à la version bêta — Chrome OS 81 bêta est sorti en début de semaine.

On ne sait pas encore quand Google sera prêt à reprendre son traditionnel programme de mises à jour, mais cela semble dépendre de ce qui se passe avec l’épidémie du COVID-19. Il est logique que Google ne veuille pas risquer que des bugs imprévus surgissent et rendent la vie plus difficile aux propriétaires de Chromebook et à tous ceux qui travaillent sur Chrome pendant ces jours stressants. C’est également un aveu qu’il est difficile d’équilibrer la stabilité de Chrome et les nouvelles fonctionnalités avec l’équipe si décentralisée. Google priorise donc judicieusement le premier.