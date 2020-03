xCloud sur Windows 10 pourrait être proche de la bêta publique

Microsoft a d’abord éloigné son propre service de streaming de jeux connu sous le nom de projet xCloud de Google Stadia en se concentrant initialement sur une seule classe d’appareils. Plus précisément, l’itération actuelle permettait aux joueurs de diffuser en continu des jeux Xbox One depuis le cloud de Microsoft vers leurs smartphones.

Cette distinction ne durera toutefois pas longtemps et Microsoft effectue apparemment déjà quelques tests internes du streaming du projet xCloud sur le plus proche cousin de la Xbox : les PC sous Windows 10.

Ce serait vraiment du gâchis si Microsoft ne prenait pas en charge le streaming de jeux sur les PC, surtout si l’on considère le gain d’argent que représente le fait de laisser les utilisateurs aller sur les deux plateformes avec un seul appareil.

Chaque joueur sur PC peut, en effet, devenir un joueur sur Xbox. Tout ce dont ils ont besoin est un ordinateur Windows 10, une manette Xbox sans fil et, bien sûr, une connexion rapide à Internet.

The Verge s’est procuré quelques captures d’écran et des notes d’initiés sur la manière dont cette version de xCloud sur Windows 10 sera diffusée. Bien sûr, il existe une application Xbox Game Streaming, et une première sélection de jeux. Parmi ceux-ci figurent des titres de Batman, Borderlands 2 ou encore Absolver, et bien d’autres encore. Selon des testeurs internes, le service ne prend en charge que le streaming 720p pour l’instant, mais Microsoft finira par déployer la prise en charge du 1080p bientôt.

Du lourd côté serveur

Contrairement à Stadia, xCloud donne aux utilisateurs la possibilité de streamer le contenu depuis leur console Xbox locale s’ils le souhaitent. Cependant, la plupart d’entre eux utiliseront probablement les serveurs xCloud de Microsoft. Ceux-ci ont été mis à niveau pour former un groupe de huit Xbox dans un serveur, contre quatre par le passé. L’entreprise se prépare également à les mettre à jour avec du matériel Xbox Series X qui serait capable de faire fonctionner quatre instances de Xbox One S sur une seule puce.

On ne sait pas encore quand Microsoft prévoit de mettre xCloud pour Windows 10 à la disposition de testeurs externes. Étant donné que les captures d’écran et les détails sont déjà plus disponibles, il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’il soit rendu public.