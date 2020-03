Après WhatsApp, Instagram teste sa propre messagerie éphémère

La fonction de messagerie éphémère de Snapchat a connu un tel succès que les autres services de réseau social n’ont pas tardé à essayer de la copier. Instagram est souvent considéré comme le plus grand fan de Snapchat (en ce qui concerne la copie de fonctionnalités), mais il y a une caractéristique qu’il n’a pas encore copiée.

Cela pourrait changer, puisque Instagram semble enfin tester son système de messagerie éphémère qui peut ou non ressembler à d’autres implémentations sur le marché. Autrement dit, à l’avenir, vous pourrez peut-être envoyer des messages éphémères depuis Instagram comme vous le pouvez sur Snapchat.

Bien que ces messages ne durent pas éternellement, leur disparition est en fait responsable de l’augmentation de l’engagement des utilisateurs. Ou alors, c’est peut-être en raison de leur nature éphémère que les gens sont plus intéressés à les voir et à leur répondre. Il y a aussi le fait que cela encourage les utilisateurs à envoyer des parties plus révélatrices d’eux-mêmes, un facteur qui a fortement pénalisé les utilisateurs de Snapchat en raison de plusieurs défaillances en matière de sécurité et de confidentialité.

Que ce soit pour plus d’intimité ou de trafic, les messages éphémères ne sont jamais démodés. Dans une certaine mesure, même Instagram a sa propre façon de le faire, avec la récente fonction « Autoriser la relecture ».

Cette version déterrée par Jane Manchun Wong est cependant un équivalent plus direct de la fonctionnalité la plus populaire de Snapchat. Si cette fonctionnalité est livrée telle quelle, vous vous retrouverez dans une fenêtre de messagerie en mode sombre lorsque vous démarrez une conversation Instagram Direct. Voici une démo de sa version actuelle :

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

—Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020