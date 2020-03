Samsung travaillerait sur un nouveau capteur d’appareil photo de 150 mégapixels

Bien qu’elle ait toujours eu un pied dans le marché de l’imagerie numérique grâce à son activité de photographie, ce n’est que ces dernières années que Samsung a appliqué tout cela à ses produits mobiles. En fait, elle a fait de ses capteurs d’imagerie mobile un produit et une activité à part entière, tout en s’avérant posséder certaines des meilleures puces dans ce domaine. Fort de cette popularité, Samsung travaille actuellement, sans surprise, sur son prochain capteur ISOCELL.

Samsung a fait les gros titres l’année dernière en dévoilant le premier capteur photo à 105 mégapixels pour les smartphones. Une version encore plus performante de ce capteur, officiellement appelée ISOCELL Bright HM1, a fait son apparition sur le Galaxy S20 Ultra 5G et est à l’origine de certains des résultats impressionnants de ce smartphone. Il est tout à fait normal que Samsung ne fasse qu’améliorer les prouesses de son capteur.

Il semblerait que la société sud-coréenne travaille d’arrache-pied sur la prochaine évolution majeure de la caméra de son smartphone — une nouvelle rumeur suggère que le fabricant sud-coréen prépare un énorme capteur de 150 mégapixels pour la fin de l’année.

Comme l’a indiqué Sleepy Kuma, utilisatrice de Twitter, sur le site technologique coréen Clien.net, la rumeur veut que Samsung développe un capteur « Nonacell » de 150 mégapixels, d’une taille de près d’un pouce.

La rumeur suggère également que les fabricants de smartphones chinois — Xiaomi, OPPO et Vivo — cherchent tous à intégrer le nouveau capteur de Samsung dans leurs prochains fleurons, Xiaomi devant être le premier à adopter la bête de 150 mégapixels au quatrième trimestre de 2020.

En outre, le rapport de Clien indique également que « OPPO et Vivo se développent dans le but de combiner [le capteur Nonacell de Samsung] avec le Snapdragon 875 au cours du premier trimestre de l’année prochaine ».

Bien sûr, il est trop tôt pour dire s’il y a ne serait-ce qu’un soupçon de vérité dans les affirmations du site, mais nous imaginons qu’il est tout à fait possible que Samsung veuille dépasser la caméra du S20 Ultra dans un avenir très proche. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette histoire.

Rumor)

—Samsung, 150MP, Almost 1″, Nonacell

—Limited to flagship pro models

—Xiaomi adopted in the Q4 of this year/Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

(The rear design is almost similar)

source: https://t.co/CCQTPTHwcm

—Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) March 16, 2020