Vous n’avez pas accès à votre salle de sport ? Les meilleurs applications pour vous entraîner à la maison

Partout dans le monde, les organisations de santé et les gouvernements locaux suggèrent — et, de plus en plus, imposent — que les gens restent chez eux, évitent les espaces publics et pratiquent la distanciation sociale pour ralentir la propagation de la pandémie du COVID-19 — en France, le confinement est acté depuis hier midi.

Si vous n’avez pas la chance d’avoir un vélo Peloton ou un autre appareil de fitness sophistiqué pour vous entraîner à la maison, vous pouvez toujours le faire. Une bonne façon de rester en forme tout en évitant les gymnases, les studios de yoga ou toute salle de sport est d’essayer une nouvelle application de fitness.

La sélection d’applications proposant des séances de sport à la demande a explosé ces dernières années, des applications qui peuvent vous aider à vous entraîner chez vous tout en travaillant à domicile. Nombre d’entre elles proposent actuellement des offres spéciales en prévision de l’augmentation du nombre de personnes qui font profil bas à la maison et évitent les espaces sociaux. Grâce à ces applications, vous pouvez suivre n’importe quel type de cours, comme le yoga, l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), la course sur tapis roulant ou le vélo stationnaire.

Vous pouvez regarder une vidéo préenregistrée, vous joindre à un cours en direct en solo, ou choisir un cours avec d’autres participants qui sont en direct et à côté de l’instructeur dans la salle. Si vous préférez une interaction très limitée avec d’autres personnes, vous pouvez choisir des applications et des exercices qui vous entraînent dans une routine en utilisant uniquement l’audio.

Si vous utilisez une application mobile pour vos entraînements, pensez à la connecter à Apple Airplay ou à Google Chromecast afin de pouvoir envoyer le flux sur un écran plus grand. Cela vous permettra de vous entraîner un peu plus facilement dans votre salon ou votre chambre.

Vous trouverez ci-dessous quelques applications de fitness, classées par ordre alphabétique, que vous pouvez utiliser à la maison pour maintenir votre activité tout en gardant une distance sociale.

8Fit Workouts & Meal Planner

8fit est une bonne application pour les entraînements à la demande si vous souhaitez également ajouter un programme de régime à votre suivi sportif. Cette application crée pour vous un programme d’exercices et de régimes personnalisés en fonction des résultats que vous souhaitez obtenir. Elle est destinée aux personnes qui aiment les conseils, les suggestions, les rappels et les instructions. Vous choisissez un objectif, et vous avez le choix entre perdre du poids, vous remettre en forme ou gagner du muscle. Ensuite, vous fixez un objectif plus précis, par exemple réduire la graisse corporelle à 20 % en trois mois. 8fit prend en considération de nombreux détails vous concernant lors de l’élaboration de votre programme de remise en forme, comme le moment de la journée où vous faites de l’exercice et si vous êtes un cuisinier ambitieux ou si vous préférez une simple préparation de repas. Vous verrez une évaluation réaliste de la difficulté ou de la facilité avec laquelle vous atteindrez vos objectifs.

Une fois que vous avez entamé votre parcours de remise en forme, vous utilisez l’application pour vous entraîner à partir de vidéos, enregistrer ce que vous mangez et créer des plans de repas à l’aide de recettes et de listes de courses. Les séances d’entraînement varient, certaines vous poussant à développer votre force ou votre souplesse et d’autres se concentrant davantage sur la santé cardio. 8fit est un programme de remise en forme tout-en-un que vous pouvez personnaliser selon vos goûts.

8fit Pro est disponible avec un essai gratuit de 14 jours, et peut également être acheté pour 3 mois ou à l’année — 4,99 € par mois la version standard, 9,99 € pour la version premium.

Fitbit Coach

Que vous possédiez ou non un traqueur d’activité Fitbit, vous pouvez utiliser l’application (anciennement appelée Fitstar) Fitbit Coach pour des séances d’entraînement vidéo que vous pouvez faire presque partout. Vous recherchez des séances d’entraînement en fonction de trois facteurs : les parties du corps que vous voulez travailler, le niveau de difficulté et le temps que vous voulez y consacrer. Le catalogue d’exercices est vaste et vous trouverez forcément le contenu qui vous convient.

Un compte gratuit vous permet de faire très peu d’exercices, la majorité du contenu étant réservée aux membres Premium payants. C’est une bonne application d’entraînement à la demande pour la santé et la forme physique en général. L’abonnement annuel coûte 43,99 euros.

FitOn

FitOn est une autre excellente application pour les cours de fitness à domicile, surtout si vous voulez vous engager dans un objectif à long terme. Lorsque vous vous inscrivez à FitOn, vous créez un profil qui comprend votre niveau d’intensité préféré pour les séances d’entraînement, votre objectif de mise en forme, les types de cours que vous appréciez le plus, le nombre de séances par semaine que vous ferez et la durée de chaque séance.

Pour les styles, vous pouvez choisir entre le cardio, la force, les étirements, le yoga, la barre, le kickboxing, le HIIT, etc. Il existe également des cours conçus pour des besoins particuliers, tels que les cours à faible impact et les cours prénataux. Il y a même une séance de méditation pour votre bien-être mental. Si vous souhaitez vous inscrire virtuellement à des cours de groupe, vous devez payer un abonnement. Le reste de l’application est gratuit.

J&J Official 7 Minute Workout

Si vous commencez à peine à vous mettre en forme, l’application officielle J&J Official 7 Minute Workout est idéale. Elle vous offre un entraînement en circuit que vous pouvez effectuer n’importe où sans équipement spécial et vous pouvez choisir une intensité qui correspond à votre expérience et à votre niveau de forme. Donc, pas de soucis si vous débutez.

Un entraînement d’intensité moyenne comprend des jumping jacks (saut en étoile), des wall sit (positions assises sur une chaise murale), des montées de genoux, et d’autres mouvements. Vous verrez de courts clips vidéo de chaque mouvement, la majorité des instructions étant données par oral. Même si elle s’appelle « 7 Minute Workout », cette application propose d’autres routines plus longues, ce qui signifie que vous pouvez vous mettre au défi en poussant à une séance plus dure ou plus longue à mesure que votre condition physique s’améliore. Vous pouvez également créer des entraînements personnalisés avec des mouvements que vous pouvez faire ou que vous aimez.

L’interface est étonnamment attrayante et claire pour une application gratuite. Elle concilie la simplicité et l’information adéquate, et convient à presque tout le monde, quel que soit son niveau d’aptitude.

Keelo

Keelo est une excellente application pour s’entraîner à la maison si vous faites du Crossfit, mais que vous ne pouvez pas aller à la salle de sport pour le moment. Elle est remplie d’exercices HIIT, et vous pouvez les faire tout en portant un capteur de fréquence cardiaque pour juger de votre intensité. Il est préférable d’utiliser Keelo lorsque vous avez un peu d’équipement à portée de main. Vous choisissez un entraînement à suivre et vous pouvez le personnaliser en échangeant des mouvements pour différentes options en fonction de votre niveau d’aptitude ou de l’équipement disponible.

En parcourant le catalogue d’exercices de l’application, vous verrez un aperçu de chaque session avec une liste des exercices et des équipements dont vous avez besoin ainsi qu’une « carte fonctionnelle » des exercices. La carte indique si vous êtes en train de faire des exercices d’aérobic et quelles parties du corps vous allez engager.

À 11,99 euros par mois, Keelo n’est pas un achat impulsif, mais vous pouvez essayer gratuitement certaines séances d’entraînement et bénéficier d’un essai de deux semaines pour tout ce que vous voulez essayer.

Nike Training Club

Aimez-vous les séances d’entraînement plus longues ? Alors, essayez le Nike Training Club. Inscrivez-vous à cette application, saisissez quelques informations sur vous et obtenez des recommandations d’entraînement en fonction de votre profil. Nike va jusqu’au bout avec des routines de 30, 45, voire 60 minutes. Tous les entraînements sont des vidéos d’un entraîneur qui fait les mouvements, avec une voix off donnant des conseils et annonçant le temps.

Un grand nombre de vidéos d’entraînement sont gratuites et vous pouvez passer à un abonnement Premium pour obtenir celles qui sont verrouillées. Un compte Premium est également assorti de programmes dirigés par des entraîneurs et de conseils en matière de nutrition et de bien-être. Enfin, l’application comporte une boutique Nike où vous pouvez faire des emplettes pour acheter des baskets, des sacs de sport, des chaussettes et d’autres équipements d’entraînement.