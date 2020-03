GitHub arrive officiellement en tant qu’application sur Android et iOS

La société GitHub, propriété de Microsoft, vient de lancer son application mobile pour Android et iOS après que la première version bêta soit atterri sur la plateforme d’Apple en novembre dernier, suivie d’une preview pour les utilisateurs de Google en janvier de cette année.

« Votre réponse à la bêta a été incroyable — les testeurs de la bêta ont commenté, examiné et fusionné près de cent mille pull requests au cours des dernières semaines seulement. Et il y a eu des dizaines de milliers d’interactions entre les équipes depuis que nous avons publié la première version bêta en téléchargement », précise GitHub.

Il va sans dire que l’application mobile pour le populaire service de dépôt de code est principalement conçue pour aider les développeurs à gérer des projets lorsqu’ils ne sont pas sur leur PC, et elle a été pensée dès le départ pour améliorer la gestion des processus, et qu’elle est donc dotée de fonctionnalités permettant « d’organiser les tâches en un clin d’œil », comme l’explique la société elle-même.

Vous pouvez accéder à votre boîte de réception à partir de l’application et utiliser des gestes comme le balayage pour terminer une tâche spécifique ou enregistrer une notification pour la traiter ultérieurement. Bien entendu, vous pouvez également répondre aux commentaires, mais aussi examiner et fusionner les pull requests, le tout depuis le confort de votre smartphone.

Les notifications GitHub s’affichent dans une boîte de réception qui ressemble à de nombreuses boîtes de réception de courrier électronique, et vous pouvez faire glisser des tâches pour les enregistrer ou les identifier comme complètes.

iOS 12.2 ou plus récent requis

Comme prévu, l’application est dotée d’un mode clair et sombre qui s’aligne sur les paramètres de votre appareil. Par exemple, si votre iPhone est configuré pour utiliser le thème sombre, alors GitHub mobile s’adapte automatiquement et suit l’interface utilisateur du système.

GitHub pour mobile s’adresse uniquement aux utilisateurs ayant des forfaits individuels, Team et Enterprise Cloud, et la société détenue par Microsoft affirme qu’elle travaille à l’offrir aux clients Enterprise Server dans le courant de l’année également.

La version Android nécessite la version 5.0 et plus récente du système d’exploitation. Elle fonctionne donc sur la majorité des smartphones existants, tandis que sur iOS, votre iPhone et votre iPad doivent fonctionner au moins sous iOS 12.2 pour pouvoir installer GitHub mobile. Vous pouvez télécharger GitHub pour Android et iOS à partir de ces liens.