GitHub acquiert la plateforme de développement JavaScript npm

La société GitHub, propriété de Microsoft, a annoncé qu’elle a acquis le populaire dépôt JavaScript npm pour un montant non divulgué. Le dépôt npm héberge plus de 1,3 million de bibliothèques JavaScript, contenant plus de 75 milliards de téléchargements par mois par près de 12 millions de développeurs.

Les deux entreprises ont annoncé que cet accord aidera énormément la communauté JavaScript open-source. Microsoft prévoit d’intégrer npm dans GitHub dans le but d’investir et de développer la plateforme pour en faire une plateforme rapide, fiable et évolutive, tout en la gardant libre.

En annonçant l’accord, Nat Friedman, PDG de GitHub, a déclaré : « Nous allons intégrer GitHub et npm pour améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des logiciels libres, et vous permettre de suivre un changement depuis une pull request de GitHub jusqu’à la version du paquet npm qui l’a corrigé ». « npm est un élément essentiel du monde JavaScript. Le travail de l’équipe npm au cours des 10 dernières années et les contributions de centaines de milliers de développeurs ont permis à npm d’héberger plus de 1,3 million de packages avec 75 milliards de téléchargements par mois », poursuit-il.

Comme s’il anticipait l’angoisse des développeurs face au changement de propriétaire, Friedman a promis que les utilisateurs ne remarqueront pas de différence. « Pour les millions de développeurs qui utilisent le registre public npm chaque jour, npm sera toujours disponible et toujours gratuit », a écrit Friedman.

Il a annoncé que les utilisateurs ayant opté pour une solution payant de npm, Pro, Teams et Enterprise, qui hébergent des dépôts privés, continueront à bénéficier des mêmes avantages qu’auparavant. Ces utilisateurs auront également la possibilité de transférer leurs paquets npm privés sur GitHub plus tard dans l’année, tout en conservant npm comme dépôt public pour le JavaScript.

Enfin, il a également promis de mettre à jour l’infrastructure derrière l’outil, d’améliorer l’expérience et de maintenir la communication avec la communauté npm.

Gagnant-gagnant ?

L’accord arrive à point nommé pour npm, car la société a perdu plusieurs de ses cadres supérieurs l’année dernière. Isaac Schlueter, fondateur et PDG de npm, est très impressionné par la façon dont GitHub s’est comporté au fil des ans et a déclaré : « Comme GitHub s’est étendu à d’autres aspects de l’expérience de la communauté des développeurs de bout en bout, il est naturel de voir comment le processus de gestion des paquets JavaScript s’inscrit dans cette histoire ».

Il a ajouté : « Ce n’est pas un produit d’appel, ni un complément expérimental, ni un moyen d’engager rapidement une équipe. Au contraire, le registre npm est un atout stratégique important et concret au service de la mission de GitHub qui consiste à éliminer les coûts de transaction dans le développement de logiciels ».