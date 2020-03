L’iPhone 12 pourrait apporter de grandes améliorations au mode portrait

Votre prochain iPhone sera peut-être doté d’un nouveau mode Portrait amélioré ainsi que de fonctions de réalité augmentée, grâce à une nouvelle caméra qu’Apple serait en train de développer. Fast Company a reçu la confirmation d’une source proche du développement de la gamme d’iPhone 12 qui dit qu’au moins un modèle aura une caméra de profondeur 3D à l’arrière.

Cela semble être une technologie analogue à celle que nous avons déjà vue sur les appareils Android, mais c’est la première fois que nous la voyons à l’arrière d’un iPhone. Le rapport indique qu’il s’agira d’une combinaison d’un émetteur laser, d’un capteur de réception et du logiciel correspondant pour créer une carte de profondeur tridimensionnelle des objets situés devant lui.

Cela peut permettre d’obtenir de bien meilleurs résultats en mode Portait, car la caméra peut mieux comprendre la distance de sa cible et donc améliorer l’effet bokeh autour de celle-ci. Il est probable que cette fonctionnalité sera utilisée principalement pour améliorer le mode Portrait, mais elle devrait également être utile pour la réalité augmentée (RA).

La caméra TrueDepth qu’Apple utilise à l’avant du smartphone pour la reconnaissance faciale est basée sur un principe analogue, où elle crée une carte faciale en 3D de l’utilisateur pour un système de reconnaissance faciale encore plus sûr.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons parler de capteurs de profondeur sur les appareils d’Apple. En fait, même la prochaine génération d’iPad Pro devrait être dotée d’une fonction similaire.

Parfait pour la réalité augmentée

Si l’effet peut être simulé à l’aide de caméras ordinaires, les applications complexes de réalité augmentée exigent des informations plus précises, que cette technologie serait en mesure de fournir. Il est probable que les applications de réalité augmentée d’Apple seront encore plus intéressantes.

La plupart des smartphones Android haut de gamme sont déjà équipés d’une sorte de capteur de profondeur qui se déclenche lors de la photographie en mode portrait ou même lors du tournage de vidéos. Sinon, l’utilité est limitée. Avec la généralisation des capteurs de profondeur 3D avancés, les cas d’utilisation de la réalité augmentée vont certainement s’améliorer et se généraliser.

Si cette fonctionnalité devient une réalité, il sera intéressant de voir quels appareils l’obtiendront. Au moins trois appareils de la famille d’iPhone 12 seront dotés d’une fonction similaire à celle de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, donc il se peut que cette fonctionnalité soit réservée au produit haut de gamme de 2020. Le calendrier de lancement des prochains produits d’Apple semble toutefois un peu flou, car l’iPhone 9 aurait été retardé en raison de problèmes dans les usines chinoises après l’apparition du coronavirus, et il est possible que la gamme d’iPhone 12 soit également retardée.