Mozilla sort Firefox 74 avec une meilleure expérience des modules complémentaires

Mozilla a rendu Firefox 74 disponible aujourd’hui et a publié les notes de mise à jour expliquant ce qu’il y a de nouveau dans la mise à jour. Firefox 74.0 est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont aucune à couper le souffle, mais qui servent toutes à améliorer encore la confidentialité, la sécurité et la convivialité du navigateur.

Une amélioration majeure de la sécurité est que les applications ne peuvent plus installer silencieusement des modules complémentaires. En effet, l’une des nouvelles fonctionnalités est que les programmes tiers ne sont pas autorisés à installer des modules complémentaires dans votre navigateur. Si, pour une raison quelconque, un programme a installé un module d’extension non souhaité, vous pouvez désormais le supprimer vous-même du gestionnaire de modules d’extension du navigateur sans problème.

Outre une meilleure gestion des modules complémentaires, cette mise à jour inclut la possibilité d’inverser les détails de connexion (identifiants) par un tri alphabétique (nom Z-A) dans Lockwise, elle vous permet d’importer des signets et un historique à partir du nouveau navigateur Microsoft Edge sur Windows et Mac, et Firefox offre désormais une meilleure confidentialité pour vos appels vocaux et vidéo sur le Web en ajoutant la prise en charge de mDNS ICE qui masque votre adresse IP avec un identifiant aléatoire dans certains scénarios WebRTC.

Sur le plan de la sécurité, Firefox 74 supprime la prise en charge de TLS 1.0 et TLS 1.1. Ces derniers ont été désactivés pour la première fois en septembre 2019, alors que Firefox 74 était encore en phase Nightly. À l’avenir, les administrateurs de sites Weeb devraient s’assurer que les versions TLS 1.2 ou TLS 1.3 sont utilisés à la place.

Selon les Qualys SSL Labs, 97,1 % des sites web supportent TLS 1.2, tandis que 26,5 % supportent TLS 1.3.

Vivement Firefox 75

Alors que Firefox 74 est plus convivial, la mise à jour de Firefox 75 du mois prochain sera un peu plus tape-à-l’oeil. Selon les notes de la version bêta, Firefox 75 devrait être livré avec une barre d’adresse remaniée qui s’agrandit avec des liens vers vos meilleurs sites lorsque vous cliquez dessus. Selon Mozilla, la nouvelle barre “offre une expérience de recherche ciblée et propre, optimisée pour les petits écrans“.

Si vous êtes un gros utilisateur de smartphones et que vous aimez tester des applications de pointe, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à Firefox Preview 4.0 qui a été publié plus tôt dans la journée. Il comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment la gestion des connexions et la prise en charge des modules complémentaires initiaux.