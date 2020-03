Apple va-t-elle lancer son AirTag pour s’attaquer à Tile ?

Nous avons attendu des mois et des mois pour en savoir plus sur le nouvel accessoire d’Apple, le AirTag. Trouvée dans le code source de iOS 14 par 9to5Mac, la mention fait référence à un petit appareil qui peut être attaché à n’importe quel objet. Et, votre iPhone sera capable de le localiser s’il est hors de portée grâce à la connexion Bluetooth.

Le AirTag, selon la fuite, contiendra une batterie remplaçable par l’utilisateur (aucune mention des capacités de recharge sans fil ou de résistance à l’eau dont nous avons récemment entendu parler) et les utilisateurs pourront acheter plusieurs tags et tous les surveiller à partir d’un iPhone.

Les AirTags auraient déjà fonctionné avec le framework ARKit d’Apple — selon les rumeurs, les utilisateurs pourront tenir leur smartphone en l’air et un ballon sera suspendu au-dessus de l’appareil manquant s’il est perdu à proximité.

Il a également été signalé que les AirTags émettront un son lorsqu’ils seront hors de portée de votre smartphone ou de votre iPad, bien que des « espaces de sécurité » puissent être définis pour éviter qu’ils sonnent chaque fois que vous quittez la maison sans votre télécommande ou autre.

Ce qui est curieux, ce n’est pas qu’Apple le fasse — non seulement les rumeurs existent depuis longtemps, mais cet appareil est tellement logique — mais que cela ait pris tant de temps.

Un retard de lancement ?

Nous nous attendions à voir le AirTag lors du lancement de l’iPhone 11 l’année dernière, où l’appareil permettrait aux utilisateurs de recevoir des notifications d’objets perdus par tout iPhone qui s’approche du tag. C’est un réseau assez large de personnes qui vous aident à rechercher automatiquement vos clés, votre portefeuille ou votre veste — avec plus d’utilisateurs que ce que Tile, le leader en matière de tags de localisation, a instantanément.

Nous attendons maintenant la date de sortie du AirTag pour la fin du mois de mars, alors que la rumeur veut qu’Apple organise un événement pour lancer l’iPhone 9, le nouvel iPad Pro et peut-être même une nouvelle version de son Apple TV — cela dit, la rumeur pourrait être retardée par l’épidémie de coronavirus.