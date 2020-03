Nous savons quasiment tout du Pixel 4a par cette vidéo de prise en main

Suite à la fuite de ce début de semaine qui aurait montré le Pixel 4a dans une coque en tissu, la chaîne de YouTube TechnoLike Plus a partagé une prise en main sur le prétendu smartphone de milieu de gamme, montrant ce qu’il pourrait offrir à l’intérieur et à l’extérieur, comme le souligne 9to5Google.

Tout d’abord, comme nous l’avons vu dans de précédentes fuites, ce smartphone semble avoir une prise casque de 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière. Il y a un trou dans l’écran qui loge la caméra frontale, et un module de caméra carré à l’arrière. Il est apparemment doté d’un seul capteur de 12 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos 4K, bien que l’on ne sache pas exactement en quoi elle diffère de ce que Google a utilisé pour le Pixel 3a ou le Pixel 4. Le smartphone présenté dans la vidéo est en plastique et possède un écran de 5,8 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels.

La vidéo plonge dans les différents recoins de Android 10, et une application de benchmarking révèle le processeur Snapdragon 730 (qui correspond à ce que XDA Developers a rapporté le mois dernier) et 6 Go de RAM, ce qui est une impressionnante quantité pour un smartphone abordable.

La prise en main a permis de dégager d’autres informations intéressantes et dignes d’intérêt. TechnoLike Plus indique que le smartphone aura une batterie d’une capacité de 3 080 mAh et qu’ils s’attendent à ce que deux configurations du Pixel 4a soient lancées : une avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage et une avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La chaîne note que le modèle haut de gamme est doté d’un port double SIM, bien que cette caractéristique puisse être présente sur les deux modèles. Ou peut-être est-ce la caractéristique qui distingue le Pixel 4a XL du Pixel 4a, plus petit.

Une annonce début avril

De plus, une étude comparative des logiciels semble révéler que ce prototype apparent utilise un correctif de sécurité du mois d’avril, ce qui amène la chaîne YouTube à proposer une date de révélation du Pixel 4a pour le début du mois d’avril.

A première vue, une annonce en avril semble prématurée puisque Google a annoncé le Pixel 3a lors de la conférence I/O 2019 en mai dernier. Cependant, la conférence I/O de cette année ayant été annulée en raison de problèmes liés aux coronavirus, il est difficile de dire comment Google va changer ses annonces prévues.