Huawei P40 : pas d’événement parisien, une annonce en ligne le 26 mars

La date de l’annonce des nouveaux fleurons de Huawei était déjà connue : le 26 mars. Maintenant, la société a annoncé que la présentation de la gamme de smartphones Huawei P40 — le P40 et le P40 Pro et même le P40 Premium Edition — ne peut être suivie qu’en ligne. Malheureusement pour la firme chinoise, ce ne sera pas un événement majeur avec toute la presse réunie. Il va uniquement s’agir d’un événement virtuel, qui peut être suivi depuis un flux en direct.

Le teaser nous donne également un aperçu de la configuration de la caméra, qui sera installée sur un impressionnant bloc de caméra dont la rumeur laisse présager qu’il peut contenir au moins cinq capteurs photo.

Ce n’est pas vraiment une situation nouvelle pour la firme, car le dernier Huawei Mate Xs a également été présenté lors d’un tel événement en ligne. Cette présentation a eu lieu à Barcelone et a attiré des centaines de journalistes dans chaque pays.

Reste à savoir si Huawei va également organiser des événements locaux pour la presse. Pour le moment, aucune réponse à ce sujet. Ce n’est pas spécifiquement mentionné par GizmoChina, mais vu les craintes liées au coronavirus, il semble peu probable que les agences de presse prennent des risques à organiser de tels événements.

Focus sur la photo

Bien évidemment, cela ne change en rien à la valeur des appareils de la gamme P du fabricant. En effet, ils sont toujours parmi les meilleurs et cela semble être à nouveau le cas. Les spécifications de la caméra sont apparues plus tôt dans l’année, et le modèle haut de gamme, le P40 Pro, devrait se vanter d’un capteur principal de 52 mégapixels, d’un zoom optique 10x et d’un objectif grand-angle de 40 mégapixels.

Les autres spécifications mentionnées incluent la puissante puce Kirin 990, assistée par une grande quantité de mémoire vive (RAM). Évidemment, et comme vous le savez, les smartphones ne pourront pas prendre en charge les services et les applications de Google. Cela ne signifie aucune navigation à l’aide de Google Maps, l’application Gmail ne fonctionne pas non plus et les photos ne sont pas synchronisées avec l’application Photos.

Au lieu de cela, Huawei opte pour ses HMS (Huawei Mobile Services) et sa propre AppGallery, qui est une alternative à la boutique d’applications de Google elle-même.