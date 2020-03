La nouvelle page d’accueil de Spotify facilite l’accès à vos favoris

La diffusion de musique en continu est devenue une activité très importante et rentable, et chaque service offre une expérience légèrement différente pour se démarquer de la masse. Certains vous laissent gérer vos propres listes de lecture, d’autres ne proposent que des « stations ».

Certains vous permettent de télécharger des titres que vous possédez déjà, tandis que d’autres n’ont accès qu’à la musique de leur collection. Cependant, presque tous vous permettent de marquer certaines listes ou musiques comme étant vos sélections de départ et le nouvel écran d’accueil de Spotify pour ses applications mobiles vous permettra d’y accéder plus rapidement.

Spotify a récemment annoncé un nouveau look pour la navigation sur son application iOS, et maintenant elle change les choses avec l’écran d’accueil. À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs de Spotify verront une interface remaniée lorsqu’ils ouvriront les versions mobiles de l’application.

Certains pourraient trouver que la mise à jour ne mérite même pas d’être annoncée, et encore moins une vidéo décrivant ce qui a changé. Cependant, il s’agit d’un de ces petits changements qui ont en fait un grand impact sur la façon dont vous utilisez l’application. Alors que l’ancien écran semblait plutôt encombré. Cette fois, l’accent est mis sur vous, l’utilisateur.

Désormais, la page d’accueil dispose d’un espace dédié en haut de l’écran pour vos contenus les plus consultés. Il y a six emplacements, qui seront un mélange de listes de lecture, de podcasts et d’albums. En dessous se trouve la section « faite pour vous » avec des recommandations basées sur votre historique d’écoute. Ici, Spotify vous proposera vos meilleurs podcasts, des listes de lecture personnalisées et de nouvelles choses à écouter en fonction de ce que vous avez aimé par le passé.

Un accueil personnalisé

L’écran d’accueil de Spotify vous accueillera également avec un message « Bonjour » en haut de l’écran. Tout au long de la journée, ce message se transforme en « Bonjour » puis en « Bonsoir ». Le contenu diffusé sur l’écran d’accueil changera au cours de la journée, bien que Spotify ne donne pas beaucoup de détails sur la façon dont cela fonctionnera.

Selon Spotify, le but de cette refonte est de donner la priorité aux contenus que vous aimez le plus et de les rendre faciles d’accès. Comme il s’agit d’une mise à jour côté serveur, tout ce que vous pouvez faire est d’attendre que celle-ci soit poussée sur votre appareil.