Call of Duty : Warzone sera disponible aujourd’hui avec deux modes de jeu

Le mode Battle Royale de Call of Duty est enfin officiel et, à en juger par ce que dit Activision, il semble que ce sera le jeu de bataille royale ultime. Surnommé Warzone, le nouveau mode de combat de Call of Duty sera mis en ligne le 10 mars et sera gratuit pour tous les joueurs, même ceux qui ne possèdent pas Modern Warfare. La société explique que Warzone sera lancé sur PS4, PC (par Battle.net) et Xbox One avec deux modes de jeu.

Cependant, les joueurs qui possèdent déjà Call of Duty : Modern Warfare auront également à leur disposition dans Warzone toutes les armes, les opérateurs et les objets cosmétiques qu’ils ont débloqués dans le jeu. Qu’est-ce que Call of Duty : Warzone a de si spécial ?

Eh bien, la première chose qui me vient à l’esprit est l’énorme carte qui peut accueillir plus de 100 joueurs au cours d’un seul match. L’action se déroule dans la ville de Verdansk, vaste et dense, qui ne compte pas moins de 300 points d’intérêt et offre un large éventail de paysages adaptés à différents types d’engagement.

Cinq véhicules différents seront disponibles dans le mode « Battle Royale » : VTT, véhicules tactiques, VUS, camions de fret et hélicoptères. De plus, Warzone aura deux modes de jeu au lancement qui nécessitent des stratégies différentes.

Le mode standard de la Battle Royale oppose une équipe de trois personnes à toutes les autres équipes dans une quête pour être la dernière équipe en lice.

Un mode Pillage

D’autre part, dans le mode Pillage, un mode de renaissance, les joueurs font la course pour collecter le plus d’argent qui peut être trouvé sur la carte ou gagné en éliminant des adversaires ou en remplissant des contrats, des tâches basées sur des objectifs récompensés en argent, et d’autres butins.

Pour célébrer le jour du lancement, Activision a annoncé que les joueurs de PlayStation Plus pourront se procurer en exclusivité et gratuitement Call of Duty : Warzone Combat Pack sur le PlayStation Store. Gardez à l’esprit que Warzone sera en ligne le 10 mars à partir de 16 h, heure française, pour les possesseurs de la version complète de Modern Warfare, tandis que les autres joueurs pourront la télécharger à partir de 20 h ce soir.