Les écouteurs intra-auriculaires d’Apple repérés dans iOS 14

Il s’avère qu’aujourd’hui est un jour assez important pour les fuites entourant les futures versions des systèmes d’exploitation mobile d’Apple. Plus tôt dans la semaine, les écouteurs sans fil Powerbeats 4 d’Apple ont fait l’objet d’une fuite, et aujourd’hui, il est arrivé la même chose aux écouteurs intra-auriculaires de la société, dont la réputation n’est plus à faire.

La fuite que nous voyons aujourd’hui ne nous dit pas grand-chose, mais elle indique que ces écouteurs sont sur le point de voir le jour.

Comme l’a remarqué 9to5Mac, iOS 14 contient une icône qui représente ces écouteurs intra-auriculaires. Cette icône s’affiche dans le widget de la batterie d’Apple pour donner une indication de charge, mais le fait qu’il y en ait deux suggère qu’Apple sort peut-être ses écouteurs en deux coloris. Étant donné que l’une des icônes est noire et l’autre blanche, on peut probablement s’attendre à ce qu’il s’agisse des deux coloris.

Le fait de repérer une paire d’icônes dans iOS 14 ne nous donne peut-être pas d’indices sur les capacités de ces écouteurs, mais 9to5Mac s’attend à ce qu’ils interrompent automatiquement la lecture lorsqu’ils sont retirés et la reprennent lorsqu’ils sont remis en place, partageant ces capacités avec les AirPods.

Comme d’habitude, les icônes réelles ne nous en disent pas beaucoup sur les écouteurs Apple. Il y a un rembourrage sous le bandeau et les coussinets des écouteurs semblent un peu plus petits que la conception extérieure des écouteurs eux-mêmes. Mais à part ça, il n’y a pas grand-chose à évaluer. Les écouteurs devraient emprunter des fonctionnalités des AirPods, comme le même processus de couplage transparent et une fonction de pause automatique lorsque vous les retirez de vos oreilles.

Un lancement avec les iPhone 2020

De nombreux casques Apple et Beats ont fui de cette façon — avec des icônes apparaissant dans les versions bêta (ou, dans ce cas, non publiées) d’iOS — avant leur annonce officielle. Les AirPods Pro, PowerBeats Pro et PowerBeats 4 à venir sont tous apparus dans l’OS d’Apple. Ming-Chi Kuo a également prédit la sortie des écouteurs intra-auriculaires d’Apple depuis quelques années, et s’attend à ce qu’Apple les lance dans le courant de l’année.

Comme ces icônes ont été découvertes dans une partie du code d’iOS 14 que 9to5Mac a reçu, il est logique qu’Apple annonce ces écouteurs en même temps que les iPhone de 2020. iOS 14 devrait être lancé avec les iPhone de cette année en septembre, après une longue période bêta test. Donc, si ces icônes sont une indication, Apple pourrait très bien sortir une nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaires cette année.