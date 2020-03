Google Assistant peut désormais lire les pages Web à haute voix

Google Assistant vous permet déjà d’interagir avec de nombreux gadgets en utilisant uniquement votre voix pour écouter de la musique, vérifier des rendez-vous, obtenir des prévisions météorologiques, et bien plus encore. Désormais, vous pouvez également l’utiliser pour « lire » des pages Web.

En effet, le géant de la recherche commence à déployer sa fonction de lecture d’articles sur Google Assistant qui lira les pages Web à haute voix. Cette fonctionnalité a été présentée en avant-première au CES en janvier et sera disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent simplement dire « OK Google, lis cette page » pour que Google Assistant lise le texte sur votre écran. L’écran mettra également en évidence le texte que Assistant est en train de lire afin que les utilisateurs puissent suivre la lecture de la page à haute voix. Pour passer à une autre section, touchez l’écran pour avancer. Si vous êtes le genre de personne qui écoute les podcasts à une vitesse deux fois supérieure, vous pouvez également ajuster la vitesse de lecture de Google Assistant pour qu’elle soit plus rapide ou plus lente.

La fonctionnalité sera également lancée avec une traduction en live pour 42 langues qui traduira la page Web dans votre langue préférée puis la lira également à voix haute. Ainsi, non seulement il peut lire des pages anglaises en anglais, par exemple, mais vous pouvez utiliser le menu de traduction pour convertir une page Web écrite en anglais en français et la faire lire à haute voix par Google.

Attendez-vous au même genre d’erreurs de traduction que celles que vous avez l’habitude de voir dans Google Traduction, seulement parlées à voix haute au lieu d’apparaître sur la page.

Une fonctionnalité très pratique

Elle sera certainement utile pour ceux qui ont des difficultés à voir ou à lire sur un petit écran, mais elle semble aussi être une bien meilleure solution que de demander une recette de cuisine à Google Assistant, puis de devoir dire « Suivant » à plusieurs reprises pour continuer chaque étape. La fonction est en cours de déploiement, alors si vous ne l’avez pas encore activée sur votre appareil Android, revenez régulièrement. Google indique que cette fonctionnalité devrait fonctionner sur à peu près tous les smartphones Android modernes remontant à Android 5 (Lollipop).