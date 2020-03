Apple va lancer un MacBook Pro de 14,1 pouces pour remplacer le modèle de 13,3 pouces

Apple travaille sur un MacBook Pro de 14,1 pouces, selon la dernière note de recherche de l’analyste Ming-Chi Kuo vue par MacRumors. Cette note révèle également qu’un nouvel iMac Pro de 27 pouces et un iPad mini de 7,9 pouces pourraient être en cours de réalisation. Ces trois produits ainsi qu’un nouveau MacBook Pro de 16 pouces, un iPad Pro de 12,9 pouces et un iPad mini de 10,2 pouces seront tous dotés d’un écran Mini-LED, selon M. Kuo.

Kuo a déjà fait part des intentions d’Apple de déployer des écrans Mini-LED sur certains de ses produits, et a déclaré en décembre que la société avait l’intention de sortir un iPad Pro au 3e trimestre 2020 et un MacBook Pro de 16 pouces avec des écrans Mini-LED au 4e trimestre 2020.

Dans cette nouvelle note de recherche, Kuo a décalé les dates de sortie prévues pour ces produits. Il indique maintenant que le nouvel iPad Pro sera disponible au 4e trimestre 2020, et a modifié la date de sortie prévue pour le MacBook Pro de 16 pouces pour une date plus générale en 2020. Il a également indiqué que le nouvel iMac Pro sortira au cours du 4e trimestre de cette année.

Ce nouvel iMac Pro serait également remarquable, car il s’agirait de la première mise à jour du produit depuis sa sortie en décembre 2017. L’avenir du produit est incertain, surtout avec la sortie du nouveau Mac Pro, mais selon Kuo, un nouvel iMac Pro se profile à l’horizon.

La note de Kuo est également la première mention d’un nouvel iPad mini de 7,9 pouces. Après des années d’absence de mises à jour, l’iPad mini a finalement été rafraîchi en mars dernier avec des puces mises à niveau et la prise en charge de l’Apple Pencil. Il semble que ce nouvel iPad mini aura un écran Mini-LED et obtiendra probablement des processeurs mis à jour. Cependant, étant donné que l’iPad mini actuel a également un écran de 7,9 pouces, il n’y aura peut-être pas de mise à jour du design du produit, qui date de plusieurs années et qui est doté de grands bords d’écran, et du Touch ID.

De réelles nouveautés ?

Kuo a déclaré qu’Apple privilégie la technologie Mini-LED par rapport aux écrans OLED parce qu’elles offrent de nombreux avantages, comme la possibilité d’une gradation localisée et une large gamme de couleurs, sans certains de leurs inconvénients.

Ming-Chi Kuo affirme que le développement de la technologie Mini-LED d’Apple n’a pas été affecté par l’épidémie du coronavirus qui a débuté en Chine et s’est répandue dans le monde entier ces dernières semaines.