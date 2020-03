Voici le nouveau menu Démarrer de Windows 10, toujours avec les Live Tiles

Quels que soient les changements que Microsoft pourrait apporter à l’avenir au vénérable menu de démarrage de Windows, ils ne seront peut-être pas aussi drastiques que certains le pensent ou l’espèrent. D’une part, c’est une bonne chose, car ce sera toujours une expérience très familière. D’autre part, cela peut aussi signifier que Microsoft n’est pas encore prête à jeter quelque chose qui peut déjà être généralement, sinon complètement, détesté et abandonné.

Maintenant que Windows 10X est une réalité, beaucoup souhaitent que Microsoft apporte également plusieurs de ses fonctionnalités à la version complète de Windows 10, notamment le tout nouveau menu Démarrer qui n’utilise plus les Live Tiles — les tuiles dynamiques qui ont fait leur début avec Windows 8.

Bien que Microsoft ne semble pas vouloir aller aussi loin, ou du moins pas encore, un teaser que la société a présenté lors d’un podcast destiné aux membres du programme Windows Insider il y a quelques heures révèle un nouveau menu Démarrer qui présente un aspect plus soigné à l’endroit où se trouvent habituellement les Live Tiles.

Malgré tout ce que l’on a pu entendre ces dernières semaines, Microsoft n’abandonne pas les Live Tiles, et ce qu’elle fait c’est uniquement supprimer les blocs de couleur qu’elles utilisent dans le menu Démarrer pour un aspect plus raffiné dans l’ensemble. Ce n’est pas nécessairement un changement majeur, mais il simplifie le menu Démarrer et permet aux applications de se fondre dans le design global de manière plus transparente.

Brandon LeBlanc, responsable des programmes chez Microsoft, affirme que les tuiles dynamiques sont là pour rester, et qu’elles ne partiront pas de sitôt. « Ceux qui apprécient leurs Live Tiles continueront à pouvoir le faire », a-t-il déclaré.

Pas encore le menu Démarrer de Windows 10X

Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que c’est le plan à long terme. Des personnes connaissant bien le sujet ont dit l’année dernière que Microsoft envisageait de renoncer aux Live Tiles — les gens ne les utilisent pas beaucoup. Et, tous les développeurs ne les ont pas adoptés, si bien que beaucoup d’applications publiées dans le Microsoft Store sont dotées d’icônes statiques.

Il reste à voir si ces tuiles dynamiques disparaîtront ou non, mais pour l’instant, il semble que Microsoft veuille simplement peaufiner le menu Démarrer existant et ne pas aller plus loin en apportant la version Windows 10X sur le bureau. Le nouveau menu de démarrage de Windows 10X est très différent du menu existant de la version de bureau de Windows 10. Il comprend des applications que vous pouvez épingler en place et une liste de documents récents, et ressemble davantage à un lanceur de tâches que ce qui existe actuellement.