Une photo de l’iPhone 9 blanc (iPhone SE 2) a fait l’objet d’une fuite

Apple devrait dévoiler la deuxième génération de l’iPhone SE, vraisemblablement appelé iPhone 9 ou iPhone SE 2, dès ce mois-ci. Une photo qui a été diffusée sur le Web prétend révéler la version blanche dans toute sa splendeur.

Si cette image ne révèle rien que nous ne sachions déjà, elle confirme que l’iPhone 9 devrait être livré avec une seule caméra et un design inspiré de l’iPhone 8. En fait, c’est ce qui définit parfaitement l’iPhone 9 en premier lieu.

Bien qu’il s’agisse d’un iPhone SE de deuxième génération, l’appareil sera principalement basé sur l’iPhone 8 et présentera non seulement le même design, mais aussi le même écran et les mêmes dimensions.

Avec un écran de 4,7 pouces, le nouvel iPhone SE sera plus grand que son prédécesseur, même s’il restera le seul nouvel iPhone à utiliser encore l’écran LCD — la rumeur veut qu’Apple passe entièrement à la technologie d’affichage OLED à partir de la génération d’iPhone 2020.

L’appareil sera évidemment doté de meilleurs composants sous le capot qui le rendront conforme aux modèles plus récents. Mais, on devrait retrouver des caractéristiques haut de gamme pour rester plus abordable. Par exemple, il ne disposera que d’un seul capteur photo à l’arrière, de la technologie Touch ID au lieu d’une reconnaissance faciale (Face ID), et d’un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’accueil, comme sur l’iPhone 8.

Un nouvel iPhone abordable

Selon la rumeur, le prix de l’appareil va débuter à 399 dollars aux États-Unis et sera proposé avec 64 Go de stockage, avec une version améliorée de 128 Go qui sera probablement vendue à 449 dollars.

À l’heure actuelle, l’iPhone 8 est l’iPhone le plus abordable encore disponible, puisqu’il est proposé à partir de 479 euros en France. Il y a donc de fortes chances que ce modèle soit retiré une fois que le nouvel iPhone 9 sera annoncé plus tard ce mois-ci.