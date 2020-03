Microsoft Edge prêt à devenir le 2e navigateur de bureau le plus utilisé, derrière le leader Chrome

L’adoption du nouveau navigateur Microsoft Edge ne cesse de s’améliorer, car de plus en plus d’utilisateurs considèrent la version Chromium comme une alternative viable à des navigateurs tels que Google Chrome et Mozilla Firefox.

Et selon les nouvelles données fournies par NetMarketShare pour le mois de février, il semble que Firefox soit le plus touché par l’arrivée de la nouvelle version de Edge, sa part de marché ayant considérablement diminué ces dernières semaines. En d’autres termes, Microsoft Edge est maintenant très proche de devenir le deuxième navigateur de bureau le plus utilisé au monde, et Firefox devrait tomber à la troisième place dès le mois prochain.

En février, Google Chrome a amélioré sa part de marché, passant de 66,93 % à 67,27 %, ce qui est un peu inattendu étant donné le lancement du nouveau navigateur Microsoft Edge. Cependant, ces statistiques révèlent une baisse significative pour Firefox, qui est passé de 8,12 % à 7,57 %.

Microsoft Edge, en revanche, a augmenté sa part de marché de 7,02 % à 7,39 %, et si les mêmes tendances se maintiennent, il y a de fortes chances qu’il dépasse Firefox dès ce mois-ci.

L’adoption croissante du nouvel Edge n’est pas nécessairement surprenante.

Un navigateur nettement amélioré

Ce navigateur alimenté par Chromium est non seulement proposé par défaut sous Windows 10, en remplacement de l’ancien, mais il est également disponible sous Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et macOS. Le moteur Chromium lui permet de devenir un navigateur multiplateforme, et Microsoft travaille également sur une version Linux dont le lancement devrait avoir lieu dans un proche avenir.

Il ne fait aucun doute que son adoption sera encore améliorée dans les mois à venir, car de plus en plus de gens décideront de l’essayer. Mais, il semble que le dépassement de Google Chrome ne se fera pas du jour au lendemain. Chrome est encore extrêmement populaire, et il faudra probablement des années avant que Edge ne parvienne à se rapprocher en termes de parts de marché.