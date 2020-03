Les teasers du Xiaomi Black Shark 3 laissent peu de place à l’imagination

Le MWC 2020 n’a peut-être pas eu lieu, mais les fabricants de smartphones procèdent comme d’habitude avec leurs propres annonces et lancements. Certains ont même adopté une stratégie peu orthodoxe consistant à tout déballer sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, c’était la stratégie de OPPO et maintenant la sous-marque Black Shark de Xiaomi suit le mouvement, en teasant certaines des caractéristiques clés du futur Black Shark 3 avant une annonce officielle.

En effet, si le Black Shark 3 n’est dévoilé que demain, le 3 mars, en Chine, la société a partagé de nombreux teasers dans la période précédant l’annonce officielle. Fait intéressant, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, fait allusion à l’existence d’une variante de Black Shark 3 Pro également, ce qui pourrait signifier que nous verrons deux smartphones demain.

Étant donné que les smartphones présentent des caractéristiques analogues, selon leur catégorie, ces chiffres sont parfois les parties les moins intéressantes du smartphone. Bien sûr, ils leur donnent aussi leur puissance, et c’est pourquoi Xiaomi n’est que trop heureuse de confirmer que le Black Shark 3 sera doté de ce qui se fait de mieux, comme un processeur Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.0 rapide.

Les écrans sont un point de différenciation, mais Black Shark ne cache pas cet aspect. En plus d’une résolution Quad HD+ de 3 120 × 1 440 pixels, il bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et d’une fréquence d’échantillonnage de 270 Hz. Ce dernier point est particulièrement important pour que l’écran ne soit pas seulement réactif à l’apparence, mais aussi au toucher.

Xiaomi aurait pu réserver sa nouvelle caractéristique de charge rapide pour l’annonce, mais cela aussi a été annoncé à l’avance. Pour compléter la grande batterie d’une capacité de 4 720 mAh pendant le jeu, le Black Shark 3 supportera un chargeur magnétique qui se verrouille sur les ports POGO à l’arrière du smartphone.

Une charge très rapide

Il se recharge également très rapidement à 65 W par le traditionnel port USB-C. Mais le Black Shark 3 n’est pas seulement un smartphone haut de gamme. C’est aussi un téléphone de gaming haut de gamme, et il va réaffirmer cette identité avec son nouveau jeu de boutons physiques sur les bords pour donner un petit avantage aux joueurs mobiles.

Si tout cela se traduit par quelque chose que les joueurs voudront avoir entre les mains, nous devrons attendre l’annonce du 3 mars pour avoir une vue d’ensemble, surtout en ce qui concerne le prix.