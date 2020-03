L’adoption de Microsoft Teams monte en flèche en raison du coronavirus

L’adoption de Microsoft Teams s’est considérablement améliorée ces dernières semaines, selon Microsoft, et tout cela en raison de l’épidémie de coronavirus qui oblige les employés à travailler à domicile.

À la recherche de produits collaboratifs, de nombreuses entreprises se tournent vers Microsoft Teams, a déclaré Flora Chen, directrice générale adjointe de la division Office 365 Business Group de la société, selon Digitimes.

L’adoption de Microsoft Teams a doublé en février par rapport à janvier, et tout cela parce que le nombre d’employés restant à la maison à cause du coronavirus a également augmenté de manière substantielle. Rien qu’à Taïwan, les ventes de Microsoft Teams ont augmenté de 50 % par rapport à l’année précédente, a déclaré le responsable de Microsoft, et dans le monde, la société compte désormais 20 millions d’utilisateurs actifs chaque jour.

Les entreprises de fabrication, de banque, de finance et de vente au détail de haute technologie sont celles qui ont adopté Teams en raison du coronavirus, a révélé le représentant de Microsoft.

L’adoption de toutes les solutions à distance a considérablement augmenté ces derniers temps, et en Chine, en particulier, le nombre record d’employés travaillant à domicile a provoqué une panne dans tout le pays le mois dernier.

Un outil qui répond aux besoins

Des produits comme DingTalk d’Alibaba et WeChat Work de Tencent ont connu des perturbations début février, car de nombreuses entreprises ont demandé à leurs employés de rester chez eux pour éviter que le virus se répande, et se connecter à leurs propres réseaux internes en utilisant des solutions collaboratives. « Microsoft Teams est la seule plateforme dotée de capacités adaptées pour connecter tous les membres de votre entreprise dans un seul espace de travail numérique », explique Microsoft. « Nous avons livré de nombreuses fonctionnalités qui sont déjà disponibles, et bientôt, plusieurs nouvelles fonctionnalités offriront de nouveaux moyens de communication et de collaboration dans toute votre organisation », poursuit la société.

L’épidémie de coronavirus s’étend à d’autres régions du monde. Il y a donc de fortes chances que l’adoption de Microsoft Teams continue de s’améliorer dans les semaines à venir dans d’autres pays également. Pour tous ceux qui le souhaitent, je vous ai rédigé un article sur comment utiliser Microsoft Teams.