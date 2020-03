Les photos et les détails du Huawei P40 vus dans une prise en main

Le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro ne seront pas officiellement dévoilés avant le 26 mars, mais un média a apparemment déjà pu prendre en main la future gamme de smartphones de la firme chinoise, ce qui nous permet de voir l’appareil sous un meilleur angle.

DigitalTrends a mis la main sur le smartphone, et cela semble être un regard quelque peu officiel, car apparemment un « membre du personnel de Huawei » a permis au site de le tenir en main et de le photographier. Ce membre du personnel n’a cependant pas confirmé de quel modèle de Huawei P40 il s’agissait et a clairement indiqué que le smartphone n’était pas définitif et que les choses pouvaient donc changer.

En tout cas, le smartphone — que le site n’a pu photographier que de dos — a une coque arrière en verre légèrement incurvée, un cadre métallique et un bloc de caméra logeant trois objectifs, avec ce qui est probablement un capteur de profondeur de temps de vol et un flash LED sur le côté. Vous pouvez également voir un trou de microphone à côté des lentilles, et la forme carrée de la lentille inférieure suggère fortement qu’il s’agit d’un zoom périscopique, car elles ont tendance à avoir cette forme.

Quel que soit le modèle Huawei P40, il fait presque la même taille que le Huawei P30 Pro (158 x 73,4 x 8,4 mm), mais avec des coins et des côtés plus arrondis, ce qui le rend plus confortable en main. Il est apparemment un peu plus épais que le P30 Pro, mais semble toujours léger, et le site théorise que l’épaisseur supplémentaire pourrait permettre de loger une plus grande batterie.

Un écran courbé

L’écran, bien que non représenté, est apparemment courbé, et pas seulement sur les côtés, mais aussi en haut et en bas. Cependant, les courbes seraient moins spectaculaires que sur le Huawei Mate 30 Pro, qui présente une courbe « waterfall » très prononcée. Ce Huawei P40 possède également des boutons de volume physiques (alors que les Mate 30 Pro sont virtuels), mais il n’y a pas de port casque de 3,5 mm.

Parmi les autres détails, citons l’absence de capteur d’empreintes digitales visible, ce qui suggère qu’il est intégré à l’écran, et une couleur bleue qui est apparemment moins réfléchissante que les finitions du Huawei P30 Pro.

Bien que nous ne sachions pas exactement de quel modèle il s’agit, il s’agit probablement du Huawei P40 standard, étant donné que les rendus du Huawei P40 Pro montrent un bloc de caméra beaucoup plus grand avec plus d’objectifs. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir de quoi il retourne.