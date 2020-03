La prochaine mise à jour de Wear OS pourrait porter sur les fonctions de santé

Nous attendons toujours de voir comment l’acquisition de Fitbit par Google affectera ses futurs wearables, mais il semble de plus en plus probable que la prochaine version de Wear OS sera beaucoup plus axée sur votre santé. Wear OS de Google est une plateforme imparfaite avec une base solide, mais son plus gros défaut a de loin toujours été les fonctionnalités de santé. Là où Apple et Samsung repoussent les limites du type de données que les montres connectées peuvent capturer, Google semblait content de capturer les données de base et la fréquence cardiaque.

Google Fit fait déjà un bon travail de suivi des activités et des statistiques sur Wear OS, mais une enquête auprès des utilisateurs repérée par Droid Life suggère que la prochaine version du logiciel que Google met sur ses montres connectées en fera beaucoup plus. Le sondage, envoyé par le programme Google User Experience Research, interroge les participants sur ce qu’ils aimeraient voir inclus dans les futures mises à jour de Wear OS, dès qu’elles arriveront.

Les options comprennent le suivi de la SPO2 (oxygénation), la détection de l’apnée du sommeil, l’analyse du sommeil, les alertes de battements cardiaques, la surveillance du temps de récupération, le suivi du stress, l’appairage pour des dispositifs médicaux et des équipements traditionnels d’une salle de gym, et bien plus encore.

L’enquête mentionne également le suivi de l’eau, de la nourriture et des calories, ainsi que l’enregistrement de l’élévation et des escaliers gravis. Si toutes ces nouvelles fonctionnalités sont incluses dans la prochaine version de Wear OS, nous pourrions parler d’une mise à jour majeure. Dans l’état actuel des choses, aucun de ces éléments n’est pris en charge par Google Fit dans la manière dont Google l’explique non plus.

Par exemple, actuellement Wear OS ne permet pas de suivre le sommeil, bien que vous puissiez importer ces données à partir d’autres applications. Une nouvelle fonctionnalité proposée par l’enquête auprès des utilisateurs est un réglage intelligent de l’alarme qui vous réveille lorsque cela correspond le mieux à vos rythmes circadiens naturels.

Des annonces à la I/O 2020 ?

Bien sûr, ce n’est pas parce que ces options sont mentionnées dans une enquête auprès des utilisateurs que Google va les inclure dans la prochaine version de Wear OS — mais cela nous donne au moins quelques indices sur les domaines qui pourraient être améliorés. Et, il est évident que Google a un grand intérêt à savoir quelles fonctionnalités de santé ces utilisateurs souhaitent.

Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Essentiellement que Wear OS pourrait bientôt améliorer considérablement ses fonctionnalités de santé. Ou peut-être pas. Nous pourrions bien en savoir plus sur l’avenir de Wear OS et des wearables de Google en général lors de la Google I/O 2020, la conférence réservée aux développeurs qui devrait avoir lieu du 12 au 14 mai de cette année.