Conduiriez-vous cette étrange Citroën Ami électrique pour 22 euros par mois ?

Citroën présente un nouveau véhicule électrique nommé Ami, conçu pour emmener deux personnes en ville sans émissions de CO2. Ce véhicule 100 % électrique est le fruit du travail que l’entreprise a commencé avec la Ami One C, explique Citroën. La Ami est décrite comme un objet « non conformiste » à deux places, confortable, protecteur, compact, agile et personnalisable selon le constructeur.

Citroën affirme que le véhicule est accessible à tous sans permis de conduire. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’acheter la voiture, elle est proposée avec un service à la carte en cas de besoin par le service d’autopartage Free2Move. Ceux qui souhaitent une location à plus long terme peuvent en obtenir une à partir de 19,99 € par mois.

Ami est très petite et compacte, mesurant 2,41 m de long x 1,39 m de large x 1,52 m de haut et possède un diamètre de braquage serré de 7,20 m pour faciliter la conduite en ville et le stationnement. L’habitacle fermé est chauffé et protégé des intempéries. Comme la voiture ne nécessite pas de permis de conduire, elle est accessible aux personnes de 14 ans en France et de 16 ans dans les autres pays européens.

La construction et la conception de la Ami sont également intéressantes. Citroën met l’accent sur sa simplicité, avec son utilisation de portes symétriques, de pare-chocs et même de panneaux de sous-carrosserie, réduisant au minimum le nombre de composants. L’intérieur est également incroyablement dépouillé, ce qui signifie que vous devez utiliser votre propre smartphone et une enceinte Bluetooth si vous voulez un peu de fonctionnalités de base comme écouter de la musique.

Pendant ce temps, une application complémentaire peut vous fournir des détails sur la voiture, tels que son état de charge actuel, son kilométrage et ses alertes de maintenance. L’application peut également être utilisée pour localiser les points de charge à proximité.

La location à petit prix

Les options de location longue durée coûtent 19,99 € comme mentionné précédemment, avec un versement initial de 2 644 € avec une prime écologique déduite en France d’une valeur de 900 €. Un achat ferme coûtera 6 000 €. Le minuscule véhicule est équipé d’un petit bloc de batteries par rapport aux gros véhicules électriques.

Elle peut rouler à une vitesse de 45 km/h et parcourir jusqu’à 70 km. Une charge complète prend trois heures en utilisant une prise de courant conventionnelle de 220V. Les vitres latérales de la voiture s’inclinent vers le haut comme les 2 CV. L’intérieur peut contenir une valise et il y a un espace de rangement à l’arrière. La Citroën Ami est un véhicule original destiné aux personnes qui vivent dans des zones urbaines très fréquentées.