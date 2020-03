Le Surface Duo sous Android pourrait être vendu d’ici cet été

Lorsque Microsoft a dévoilé deux appareils à double écran à la fin de l’année dernière, la société a déclaré qu’ils seraient tous deux livrés à temps pour la période des vacances 2020. Mais, il semblerait que Microsoft n’avait pas précisé quelle période de vacances ?

Selon un rapport de Windows Central, le smartphone Surface Duo à double écran avec Android 10 et l’interface utilisateur personnalisée de Microsoft pourrait être prêt à être expédié d’ici cet été. En effet, un récent rapport indique que le Surface Duo pourrait être annoncé au printemps aux côtés de la Surface Go 2 et du Surface Book 3, avec des ventes susceptibles de commencer à l’été.

Selon le média, les « contacts multiples » qui sont « familiers avec le sujet » affirment que le matériel et les logiciels sont déjà presque terminés — le prototype du matériel est déjà terminé, et Microsoft pourrait être en mesure de mettre la touche finale au logiciel du smartphone d’ici le début du mois d’avril.

Le Surface Duo sera lancé en nombre limité dans un premier temps, ajoute le rapport, il est donc fort probable que Microsoft n’autorise que les développeurs et les passionnés à l’acheter. Les informations sur les prix et les détails complets sur la disponibilité ne sont pas publics pour le moment, mais davantage devraient être partagés dans les prochaines semaines à mesure que nous approchons de la date de sortie de l’été.

Sous le capot, le Surface Duo aurait le genre de caractéristiques que l’on trouve dans un modèle phare de 2019, notamment un processeur Snapdragon 855 de Qualcomm, et au moins de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour le modèle d’entrée de gamme (ou plus pour des versions plus onéreuses).

Pas besoin de la 5G

Une livraison dans les plus brefs délais semble être une bonne idée pour un smartphone équipé du meilleur processeur de Qualcomm de l’année dernière plutôt que de la nouvelle puce Snapdragon 865 qui équipe de nombreux modèles phares de cette année.

Cela dit, l’utilisation de l’ancienne puce permet également d’éviter l’exigence de Qualcomm selon laquelle le smartphone doit être équipé d’un modem Snapdragon X55 5G dans tous les appareils dotés du processeur Snapdragon 865. Windows Central suggère qu’il est un peu étrange pour une entreprise de lancer un nouveau vaisseau amiral sans la 5G en 2020, mais la couverture du réseau 5G est encore inexistante dans certaines parties du monde. Il faudra donc peut-être attendre quelques années avant que le support 5G soit vraiment une fonctionnalité incontournable pour les utilisateurs de téléphones.

L’attrait du double écran

Mais les principaux arguments de vente du Surface Duo ne sont pas spécifiquement liés à des éléments tels que le processeur, la mémoire et le stockage. Si ce smartphone vous intéresse, c’est pour au moins une des deux raisons suivantes :

Le matériel : le Surface Duo est équipé de deux écrans de 5,6 pouces et d’une charnière à 360 degrés . Déplié, il ressemble à une tablette de 8,3 pouces (avec une ligne au milieu). Vous pouvez l’utiliser comme un smartphone, une tablette, un livre ou en mode tente ou stand. Elle supporte également un Surface Pen

. Déplié, il ressemble à une tablette de 8,3 pouces (avec une ligne au milieu). Vous pouvez l’utiliser comme un smartphone, une tablette, un livre ou en mode tente ou stand. Elle supporte également un Surface Pen Logiciel : c’est le premier smartphone Android de Microsoft, qui prend en charge des millions d’applications de Google Play, mais avec des personnalisations de Microsoft conçues pour le rendre plus convivial sur le double écran (et familier pour les personnes qui utilisent Windows, Office et d’autres applications et services Microsoft).

Quant à l’autre appareil à double écran de Microsoft, le Surface Neo est probablement encore en voie d’être expédié au cours du quatrième trimestre de l’année. Il s’agit de la prochaine tablette pliable Windows 10X de la société, équipée d’un processeur Intel Lakefield.