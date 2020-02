LinkedIn teste aussi les Stories dans son application

LinkedIn est un site Web qui est en fait un mélange entre un CV interactif et une vitrine pour ceux qui cherchent un emploi. Mais, cela ne l’a pas empêché d’aspirer à être une partie plus cool et plus sociale de l’internet. Sa dernière tentative ? Des Stories, analogue à celles que l’on retrouve sur Snapchat, que l’entreprise a annoncé qu’elle testait en interne afin d’essayer « un nouveau format de conversation » pour les conversations professionnelles.

Selon Pete Davies, responsable des produits de contenu de LinkedIn, l’objectif des Stories est de rencontrer les utilisateurs de LinkedIn « là où se trouve leur voix ». Les Stories offriraient une façon plus légère et plus décontractée d’interagir dans le monde des affaires qui constitue LinkedIn, au lieu des messages et des affichages formels qui constituent la majeure partie des interactions sur le site. Par exemple, Davies imagine qu’une entreprise pourrait utiliser des Stories pour partager « des moments clés d’événements professionnels » ou « des trucs et astuces qui nous aident à travailler plus intelligemment ».

Davies a conclu : « je suis ravi de voir comment les Stories apporteront de la créativité et de l’authenticité aux façons dont les membres partagent plus de leur vie professionnelle, afin qu’ils puissent construire et entretenir les relations nécessaires pour devenir plus productives et prospères ».

D’après ce que nous pouvons recueillir, les Stories sur LinkedIn fonctionneront un peu comme sur d’autres plateformes, c’est-à-dire qu’elles expireront, elles seront livrées en plein écran et que, dans l’ordre, les téléspectateurs pourront les commenter.

La fonction « Stories » originale a été introduite par Snapchat en 2013, avant que Instagram ne copie sans vergogne l’idée et ne l’amène à un niveau de popularité encore plus élevé en 2016. D’autres applications, dont Facebook, WhatsApp et YouTube, ont rapidement suivi, au point que tout service lancé aujourd’hui à ses Stories.

Juste en interne

Je ne suis pas sûr que les Stories qui sont vendues comme éphémères (mais qui peuvent être facilement enregistrées) soient le meilleur produit à introduire sur un secteur comme celui des affaires. Mais, je suis également sûr que de nombreuses entreprises et individus seront heureux d’ajouter un autre moyen d’autopromotion à leur arsenal, donc je m’attends à ce que les Stories soient populaires, au moins auprès d’une partie du public.

Rassurez-vous, rien ne garantit que LinkedIn lancera réellement des Stories au grand public : pour l’instant, il est juste testé en interne, avec des plans pour des tests au grand public « dans les mois à venir ».