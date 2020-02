Sony et Facebook se retirent de la GDC 2020 à cause du coronavirus

Après l’annulation du Mobile World Congress 2020, un autre salon risque d’être annulé par l’épidémie de coronavirus : la Game Developers Conference (GDC). L’événement devait se dérouler du 16 au 20 mars, mais deux grandes entreprises ont déjà annoncé qu’elles ne participeraient pas à la GDC cette année : Facebook et Sony.

Sony s’est tenu à l’écart de nombreux événements de jeux cette année, car la GDC est le deuxième grand événement auquel la société japonaise ne participera pas. Pour la deuxième année consécutive, Sony ne participera pas à la plus grande convention de jeux au monde — l’E3.

Les plans de Sony impliquaient probablement des jeux à venir comme The Last of Us Part 2, un titre qu’elle était censée avoir présenté au PAX East, un événement auquel elle ne participera pas également.

Dans une déclaration à GamesIndustry, Sony Interactive Entertainment a expliqué que la santé et la sécurité de ses employés sont importantes, et c’est pourquoi la société a décidé d’annuler sa participation à la GDC : « Nous avons pris la difficile décision d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons estimé que c’était la meilleure option, car la situation liée au virus et les restrictions de voyage dans le monde changent chaque jour. Nous sommes déçus d’annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation. Nous nous réjouissons de participer à la GDC à l’avenir ».

Les annonces que Facebook avait prévues pour la GDC impliquaient probablement Oculus, car la société de réalité virtuelle a toujours été un grand nom des conférences de la GDC par le passé.

Facebook fera des annonces en ligne

Facebook a également annoncé qu’il ne participera pas à la GDC cette année. Néanmoins, la société fera toujours des annonces à l’événement en utilisant des formats numériques avec « vidéo, questions-réponses en ligne et plus encore ». Ainsi, même s’il n’y aura pas de stand Facebook à la GDC cette année, nous pourrons toujours regarder les annonces de la société.

Tout comme Sony, Facebook se préoccupe de la santé et de la sécurité de ses employés, c’est pourquoi elle a dû se retirer de la GDC. Vous pouvez lire ci-après la déclaration de Facebook concernant la décision de l’entreprise d’annuler sa présence à l’événement : « Par souci pour la santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires en développement et de la communauté de la GDC, Facebook ne participera pas à la conférence des développeurs de jeux de cette année en raison de l’évolution des risques de santé publique liés au COVID-19. Nous prévoyons toujours de partager les passionnantes annonces que nous avions prévues pour le salon par le biais de vidéos, de questions-réponses en ligne, et plus encore, et nous prévoyons de réaliser à distance les réunions des partenaires de la GDC dans les prochaines semaines ».

Nous verrons si d’autres grandes entreprises se retirent de la PAX East ou de la GDC, mais pour l’instant, il semble que Sony et Facebook soient les seuls grands acteurs à le faire.