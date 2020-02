Le OPPO Find X2 est attendu le 6 mars, les principales caractéristiques révélées

OPPO est prête à lancer son dernier smartphone, le OPPO Find X2, le 6 mars, comme le souligne PlayfulDroid, qui a publié ce qui semble être une fuite d’invitation pour un événement OPPO. Cette invitation ressemble beaucoup à l’invitation du MWC 2020 de OPPO, qui mentionne le Find X2, car elle a la même police, la même mise en page et le même motif de fond. Cela pourrait suggérer qu’il s’agit d’une véritable invitation, mais il pourrait aussi s’agir d’une simple imitation utilisant le même style esthétique.

Mais juste avant le lancement officiel, le smartphone a été listé sur le site d’un revendeur vietnamien qui a révélé certaines caractéristiques essentielles. Selon ce dernier, le OPPO Find X2 sera vendu au prix de 40 000 000 VND, soit environ 1 600 euros. Cependant, cela semble n’être qu’une indication de prix. De plus, selon la référence sur le site, le OPPO Find X2 sera disponible en deux coloris, Blue Ocean et Blue Sea Night.

Quoi qu’il en soit, elle est livrée avec un écran AMOLED de 6,5 pouces et une protection Corning Gorilla Glass 6. La marque a déjà confirmé que le OPPO Find X2 sera livré avec une résolution Quad HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En outre, nous savons que le smartphone sera équipé d’un bloc de caméra à triple objectif avec une combinaison d’un objectif primaire de 48 mégapixels, d’un capteur secondaire de 13 mégapixels et d’un troisième capteur de 8 mégapixels.

La caméra principale peut enregistrer des vidéos à une résolution de 2160p à 30 images par seconde, des vidéos 1080p à 240 images par seconde et des vidéos 720p au ralenti à 960 images par seconde. En façade, la société peut utiliser une caméra de 32 mégapixels.

Sous le capot, le smartphone devrait se vanter du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm. De plus, le smartphone sera doté de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Un gros focus sur l’autonomie

Le smartphone sera livré avec une batterie d’une capacité de 4 065 mAh, bien qu’il ne soit pas fait mention d’un support de charge rapide. Le OPPO Find X2 serait livré avec un chargeur sans fil de 30 W et un chargeur rapide filaire Super VOOC 2.0 de 65 W.

Le smartphone fonctionnera sous Android 10 avec la surcouche de la société, ColorOS 7. Sur le plan de la connectivité, vous disposez du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, du Wi-Fi direct, d’un hotspot Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, un port USB Type-C, un port double SIM et bien plus encore.