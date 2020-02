Microsoft commence à déployer de nouvelles icônes modernes pour Windows 10

Microsoft déploie actuellement un nouveau pack d’icônes colorées pour les utilisateurs de Windows 10, et selon un rapport, les membres du programme Windows Insider sont les premiers à l’obtenir. Ces nouvelles icônes sont conçues pour moderniser le système d’exploitation de la société.

Les nouvelles icônes ont déjà été repérées plusieurs fois lors de divers tests effectués par Microsoft, mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’elles sont empruntées à Windows 10X et qu’elles représenteront le choix de la société pour l’avenir. Microsoft a révélé des centaines de nouvelles icônes pour Windows 10 en décembre, et toutes sont beaucoup plus colorées et modernes que ce qui existe dans le système d’exploitation actuel.

Pour ceux qui l’ignorent, Windows 10X est une nouvelle version de Windows 10 spécialement conçue pour les appareils à double écran et pliables et qui alimentera également la Surface Neo de Microsoft. Mais par rapport à Windows 10, la version « X » est non seulement dotée d’une interface utilisateur considérablement améliorée, basée sur un design moderne, mais aussi d’un ensemble de nouvelles icônes qui font maintenant leur apparition sur Windows 10.

La nouvelle série d’icônes apparait dans le menu Démarrer de Windows 10, la barre des tâches et l’écran d’accueil, selon Aggiornamenti Lumia, et les applications cibles comme Calculatrice, Alarme et horloge, Film et TV, Courrier et calendrier, et l’application d’enregistrement vocal.

Microsoft has started rolling out new colorful icons to #windowsinsiders (fast ring)! Start Menu + Taskbar + Splash screen! https://t.co/4g5XBzvUL7 pic.twitter.com/Bf2e9tVPhp — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 20, 2020

Une réelle refonte en profondeur

Sans aucun doute, Microsoft va également publier d’autres icônes pour compléter la refonte du pack, mais pour l’instant, il semble que tout se déroule par phases. En d’autres termes, même si vous n’obtenez pas les nouvelles icônes pour le moment, la mise à jour devrait arriver sur votre appareil dans les heures à venir si vous faites partie du programme Windows Insider.

Et bien sûr, le géant du logiciel est resté bouche bée sur le déploiement effectif des nouvelles icônes, si bien que nous ne pouvons pas dire avec certitude quand les appareils de production sont censés les obtenir. La seule chose que nous pouvons faire pour l’instant est d’attendre que Microsoft donne le feu vert à tout le monde.

Les nouvelles icônes sont livrées aux appareils Windows 10 dans le cadre des mises à jour des applications du Microsoft Store.