Voici comment Microsoft a conçu ses nouvelles icônes de Windows 10

Bien que cela n’ait pas toujours été facile, Windows connaît une période de changement. Il n’y a pas que la façon dont Windows 10 est développé et livré, Microsoft est également en train de changer l’image littérale du système d’exploitation. Le géant basé à Redmond a développé son nouveau langage de conception Fluent Design qui a commencé à apparaître par bribes dans l’interface utilisateur de Windows 10. Aujourd’hui, la société a commencé à remplacer ses anciennes icônes de l’ère Windows 8 par quelque chose de plus coloré et de plus profond dans Windows 10.

Windows a toujours souffert d’une variété d’icônes différentes qui sont parfois vieilles de plusieurs décennies, et Microsoft s’est initialement lancée dans un effort pour essayer de simplifier certaines d’entre elles dans Windows 10 lorsqu’il a fait ses débuts il y a près de cinq ans.

Mais, à une époque où Apple flirtait encore avec le design skeuomorphique, Microsoft a fait tourner les têtes avec son design ultra-minimaliste. Ces éléments se retrouvaient en grande partie dans le style plat et les icônes monochromes de Windows 8 qui ont été simplifiés, mais conçus pour des Live Tiles colorés, et qui ont également été repris dans Windows 10. Cela a peut-être contribué à stimuler une nouvelle phase du minimalisme de l’interface utilisateur, mais, ironiquement, Microsoft a été laissée pour compte.

La nouvelle conception Fluent Design marque un changement de direction qui maintient encore un certain niveau de minimalisme qui ne va pas jusqu’à l’extrême. Le plus gros problème des anciennes icônes monochromes plates était qu’elles ne correspondaient pas à l’image colorée utilisée par les applications sur lesquelles Microsoft n’avait aucun contrôle. Cela n’était pas seulement gênant visuellement, mais rendait aussi la reconnaissance rapide des icônes plus complexe.

Microsoft a maintenant fait évoluer ses icônes pour mieux refléter son approche multiplateforme, tout en s’en tenant à la familiarité de ce à quoi les utilisateurs de Windows sont habitués.

Un fil directeur

L’équipe de conception de Microsoft explique que l’orientation a été un principe directeur dans la conception des nouvelles icônes. Ils ont également choisi de conserver les repères visuels familiers des précédentes icônes tout en ajustant les couleurs et en ajoutant des ombres pour donner une certaine profondeur sans passer en 3D.

Alors que ces icônes font leur apparition sur Windows 10, elles seront également les icônes que les utilisateurs verront sur Android et iOS pour les applications de Microsoft. Le premier lot, qui met à jour les icônes de l’application Courrier et calendrier est en cours de déploiement le canal « Rapide » du programme Windows Insider. D’autres applications intégrées au Microsoft Store, telles que Alarmes et horloge, et Calculette, suivront. Cela fait partie de ce que l’entreprise décrit comme « un effort pluriannuel des équipes de conception de Microsoft pour redessiner nos icônes ».

Microsoft a clairement pris son temps pour mettre au point ces nouvelles icônes, et elles font partie d’un effort beaucoup plus vaste visant à exploiter la conception Fluent Design de la société sur de multiples applications et services. Les designers travaillent maintenant en étroite collaboration pour créer le matériel et le logiciel qui ont des directives de conception communes à tous les produits de Microsoft.