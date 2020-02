La Xbox Series X pourrait offrir un son immersif pour rivaliser avec la PS5

Microsoft et Sony ont été si silencieuses à propos de leurs consoles de nouvelle génération en 2020 que des joueurs désespérés ont parcouru tous les recoins de la toile à la recherche d’indices sur ce que la Xbox Series X et la PlayStation 5 pourraient offrir. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu grand-chose à trouver, mais le moindre détail suffit à déclencher une foule de questions, ce qui s’est produit lorsque les gens ont commencé à fouiller dans le calendrier de la GDC 2020.

Une nouvelle console, une autre puce audio pour un son 3D ? Une nouvelle rumeur laisse entendre que la très attendue Xbox Series X pourrait offrir un son spatial immersif que nous attendons également dans la PS5, attendue prochainement.

Une description de la présentation de la GDC 2020 qui aura lieu le 18 mars par Robert Ridihalgh, spécialiste technique audio de Microsoft, révèle que « les consoles Xbox de nouvelle génération » seront dotées d’une « accélération matérielle dédiée ». En effet, Microsoft animera une session intitulée « Building Audio Gateways Into Immersive Worlds With Spatial Sound ».

L’accélération matérielle consiste à utiliser un processeur dédié pour accélérer certaines tâches, un peu comme la puce audio 3D dont l’architecte Mark Cerny, spécialiste de la PS5, a confirmé qu’elle serait fournie avec la PlayStation de la prochaine génération.

Dans une interview accordée à Wired en avril 2019, Cerny a confirmé que la PS5 supportera ce qu’il appelle « l’audio 3D » — ce qui, selon lui, « vous fera vous sentir plus immergé dans le jeu, car les sons vous parviendront par le haut, par l’arrière et par le côté ». Bien que Cerny n’ait pas précisé le fonctionnement exact de la technologie, il a confirmé qu’elle ne nécessitera « aucun matériel externe », la puce audio faisant partie du processeur AMD Ryzen de 3e génération qui alimentera la PlayStation 5.

Nous savons que la Xbox Series X disposera de son propre processeur AMD personnalisé, il n’est donc pas impossible que les deux consoles présentent des caractéristiques audio très similaires.

Des lancements très attendus

La présentation à la GDC portera sur la collaboration entre Microsoft et Dolby, et sur la façon dont elle a « lancé une révolution avec le son spatial qui transforme n’importe quelle paire d’écouteurs en une passerelle multidimensionnelle vers un autre monde ». Cela se rapproche grandement du traitement audio que nous attendons sur la PS5. Cependant, il ne faut pas oublier que la Xbox One supporte déjà le mixage Dolby Atmos, mais ce traitement est effectué sur le processeur de la console, qui ne dispose que d’une carte séparée pour l’accélération graphique.

Lorsque Microsoft a officiellement annoncé la Xbox Series X en décembre dernier, nous avons appris plusieurs détails intéressants sur la puissance de la nouvelle console, comme son processeur AMD personnalisé, sa capacité à jouer à des jeux d’une résolution allant jusqu’à 8K et 120 fps, et son SSD de nouvelle génération qui « éliminera pratiquement les temps de chargement ». Microsoft n’a rien dit sur l’audio à l’époque, mais grâce à la GDC, il semble que nous ayons maintenant la confirmation de l’accélération matérielle.

La Xbox Series X et la PlayStation 5 seront lancées dans le courant de l’année. Les dates de sortie n’ont pas encore été officiellement confirmées.