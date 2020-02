Le benchmark du LG V60 ThinQ révèle des spécifications haut de gamme

Le LG V60 ThinQ devrait être annoncé prochainement, mais avant cela, nous avons une idée plus précise des probables spécifications, grâce à un benchmark. Un listing apparu sur le site de Geekbench pour un smartphone portant le numéro de modèle LM-V600N a été publié, faisant probablement référence au LG V60 ThinQ, étant donné que le LG V50 ThinQ porte le numéro de modèle LM-V500N.

Selon le benchmark, le LG V60 ThinQ est équipé du processeur Snapdragon 865 (ce que l’on peut déduire de la mention « kona », car il s’agit du nom de code de cette puce). C’est le dernier et le meilleur processeur Snapdragon de Qualcomm, et le même que celui que vous trouverez dans la gamme Galaxy S20 de Samsung. Autrement dit, il est extrêmement véloce et il devrait répondre à tous vos besoins.

Moins impressionnant, le V60 ThinQ est répertorié comme ayant 8 Go de mémoire vive (RAM). C’est une quantité respectable et à peu près digne d’un vaisseau amiral, mais il faut noter que le Galaxy S20 Ultra va jusqu’à 16 Go, et que beaucoup d’autres smartphones atteignent 12 Go de RAM. Il s’agit tout de même d’une mise à niveau des 6 Go du LG V50 ThinQ, et il est toujours possible que d’autres modèles aient davantage de RAM.

Autrement dit, il ne devrait pas manquer de puissance, car le score de 898 points obtenu sur un test monocoeur, et le score de 3 266 points en multicœurs, dépassent ceux des vaisseaux phares de 2019, comme on pouvait s’y attendre étant donné la nouvelle puce.

Une annonce prochainement ?

Enfin, le benchmark indique que le V60 ThinQ fonctionne sous Android 10, ce qui n’est pas surprenant, mais agréable à voir. Nous savons également, grâce à une fuite précédente, qu’il est susceptible d’avoir un bloc de caméra à 4 objectifs, et une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Il n’y a pas de découpe pour le capteur d’empreintes digitales, ce qui suggère que le smartphone comportera un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Bien sûr, rien de tout cela n’est confirmé, mais nous devrions avoir tous les détails officiels bientôt, car le LG V50 ThinQ a été annoncé en février 2019, donc le LG V60 ThinQ est théoriquement attendu d’un moment à l’autre maintenant. Certes, le MWC 2020 est annulé, mais cela ne devrait pas empêcher la firme d’annoncer son flagship.