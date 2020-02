Les Huawei P40 et P40 Pro devraient être compatibles 5G

Il est quasiment acté que le Huawei P40 et le P40 Pro seront lancés fin mars, étant donné les récents commentaires du PDG de la société. Et, il semble que les deux smartphones phares de Huawei pourraient également être prêts pour la 5G. Deux nouvelles références sur le site de la TENAA — l’organisme de régulation des technologies mobiles en Chine — montrent des appareils dont les numéros de modèle ont été associés aux Huawei P40 et P40 Pro.

Les deux appareils de ce listing sont compatibles avec la 5G, mais il n’y a pas grand-chose d’autre à apprendre des références que nous n’ayons pas vu auparavant. Certains peuvent être surpris que même le modèle d’entrée de gamme — le Huawei P40 — soit compatible avec la 5G, mais il semble que la société ne se contentera pas d’inclure la 5G sur ses appareils haut de gamme.

Cela peut s’expliquer par le fait que ces deux smartphones pourraient être équipés du dernier processeur maison, à savoir la puce Kirin 990, qui offre un support à la 5G. Mais, nous ne connaissons pas encore avec certitude les spécifications de ces appareils.

Nous avons également entendu par le passé qu’ils arboreront la technologie « Horizon Display » pour l’écran, avec un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

Le P40 Pro mesurera jusqu’à 6,7 pouces, tandis que le P40 standard aura un écran de 6,2 pouces. Les deux auront des taux de rafraîchissement d’écran de 120 Hz. Les caméras différeraient, puisque le P40 aura un bloc de caméra à triple objectif, tandis que le P40 Pro sera livré avec une configuration à quatre caméras. Une version encore plus premium du « Pro » est attendue, passant à un bloc de caméra à 5 objectifs.

Un lancement indécis

Il n’est pas non plus certain que vous puissiez acheter la gamme de smartphones Huawei P40. La société n’a pas encore fait de commentaires sur l’arrivée de ses prochains flagships en France après l’impact de l’interdiction de Huawei, et bien sûr, il est presque certain qu’ils ne seront pas vendus aux États-Unis.

Huawei a récemment introduit son produit phare le Mate 30 Pro en France, bien qu’il ne soit pas possible d’utiliser des applications Google comme Gmail, YouTube ou le Play Store directement sur l’appareil. Le géant chinois pourrait décider de faire la même chose pour le P40, mais pas sûrs qu’elle a le choix. La rumeur veut que la gamme Huawei P40 soit annoncée lors d’un événement à Paris le 26 mars, mais cela n’est pas encore confirmé. Et, l’événement pourrait être repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus qui a déjà vu le Mobile World Congress annulé cette année.